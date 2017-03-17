Госпотребслужба заявила об угрожающей динамике распространения вируса АЧС

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Динамика распространения вируса африканской чумы свиней в Украине является угрожающей, заявила в пятницу пресс-служба Госпотребслужбы.

Как отмечается. с начала года зафиксировано 55 случаев заболевания.

"Динамика распространения АЧС в Украине является угрожающей. С начала 2017 года на Украине выявлено 55 случаев африканской чумы свиней, в том числе впервые на территории Тернопольской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей", — говорится в сообщении.

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Последний случай заболевания АЧС зарегистрирован в Кировоградской и Харьковской областях среди диких кабанов, отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, всего с 2012 года на территории Украины зарегистрировано 203 случая заболевания АЧС в 23 областях.

"В законодательстве есть ряд пробелов, которые не позволяют эффективно бороться с АЧС, включая размеры штрафных санкций, полномочия полиции проверять сопроводительную документацию во время перемещения животных", — приводит пресс-служба слова главы Госпотребслужбы Владимира Лапы.

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Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.