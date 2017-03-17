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    Госпотребслужба заявила об угрожающей динамике распространения вируса АЧС

    (обновлено: )17010
    В Госпотребслужбе заявили,что в законодательстве есть ряд пробелов, которые не позволяют эффективно бороться с АЧС, включая размеры штрафных санкций и полномочия полиции проверять сопроводительную документацию во время перемещения животных.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Динамика распространения вируса африканской чумы свиней в Украине является угрожающей, заявила в пятницу пресс-служба Госпотребслужбы.

    Как отмечается. с начала года зафиксировано 55 случаев заболевания.

    Свинокомплекс. Свинья
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина в 2016 году из-за АЧС потеряла почти $5 млн

    "Динамика распространения АЧС в Украине является угрожающей. С начала 2017 года на Украине выявлено 55 случаев африканской чумы свиней, в том числе впервые на территории Тернопольской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей", — говорится в сообщении.

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    Последний случай заболевания АЧС зарегистрирован в Кировоградской и Харьковской областях среди диких кабанов, отметили в пресс-службе.

    По данным ведомства, всего с 2012 года на территории Украины зарегистрировано 203 случая заболевания АЧС в 23 областях.

    "В законодательстве есть ряд пробелов, которые не позволяют эффективно бороться с АЧС, включая размеры штрафных санкций, полномочия полиции проверять сопроводительную документацию во время перемещения животных", — приводит пресс-служба слова главы Госпотребслужбы Владимира Лапы.

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    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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