Вспышка АЧС под Киевом: введен карантин

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Мироновском районе Киевской области введен карантин из-за подозрения о вспышке африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, в связи с возникновением на свиноферме с. Потоки Мироновского района подозрения о заболевании африканской чумой свиней пяти взрослых животных, правоохранители начали принимать меры для предотвращения распространения заболевания.

В радиусе трех километров от очага заболевания установлена карантинная зона. Введено ограничение на движение транспортных средств, запрещен вывоз за территорию зоны продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов. Выставлены специальные посты.

Ранее пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщала, что в охотничьих угодьях в Одесской области Украины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).