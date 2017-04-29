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    Киев

    Вспышка АЧС под Киевом: введен карантин

    (обновлено: )9801
    Согласно информации, в радиусе трех километров от очага заболевания установлена карантинная зона. Вывоз за территорию зоны продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов запрещен.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Мироновском районе Киевской области введен карантин из-за подозрения о вспышке африканской чумы свиней (АЧС).

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    Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, в связи с возникновением на свиноферме с. Потоки Мироновского района подозрения о заболевании африканской чумой свиней пяти взрослых животных, правоохранители начали принимать меры для предотвращения распространения заболевания. 

    В радиусе трех километров от очага заболевания установлена карантинная зона. Введено ограничение на движение транспортных средств, запрещен вывоз за территорию зоны продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов. Выставлены специальные посты.

    Ранее пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщала, что в охотничьих угодьях в Одесской области Украины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

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