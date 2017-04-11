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    В охотничьих угодьях Одесской области зафиксирована вспышка АЧС

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    По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, вирус АЧС обнаружили в угодьях Кармелюковского охотничьего хозяйства Балтского района Одесской области.
    Свинокомплекс. Свинья
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    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в охотничьих угодьях в Одесской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

    Политолог Дмитрий Куликов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным ведомства, вирус АЧС обнаружили в угодьях Кармелюковского охотничьего хозяйства Балтского района Одесской области. Всего в хозяйстве насчитывается около 40 голов диких кабанов.

    "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — сообщили в пресс-службе.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщило, что случаи АЧС были зарегистрированы в Луганской, Кировоградской, Одесской, Черниговской, Полтавской областях.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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