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    Общество

    АЧС: отследить всех больных свиней невозможно - эксперт

    (обновлено: )32
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" вице-президент ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко заявила, что из-за того, что в украинских селах свиньи не идентифицированы, на рынки попадает мясо животных, зараженных болезнью, но оно не несет угрозы для жизни человека.
    Борьба с АЧС
    Фото Новости-N

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Украина побила антирекорд по числу вспышек африканской чумы свиней (АЧС), за шесть месяцев в стране зафиксированы 92 случая вспышки заболевания — больше, чем за весь 2016 год, сообщила пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины". За полгода 2017 в Украине зафиксировали 92 случая африканской чумы свиней в различных регионах страны. Этот показатель превысил антирекорд 2016 — 91 вспышка за год.

    Свиньи
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Свинья, свинья, любовь моя. АЧС оставит Украину без свиноводства

    По данным ассоциации, общие потери поголовья с 2012 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована на Украине, достигают 130 тысяч свиней, из них 10 тысяч — в этом году.

    По состоянию на конец июля, компенсация стоимости изъятых в случае АЧС свиней превысила 16 миллионов гривен (615 тысяч долларов). Кроме того, на карантинные мероприятия с 2012 года было потрачено более 14 миллионов гривен (538 тысяч долларов).

    Сообщается, что убытки специализированных свиноводческих хозяйств оценивают в более чем 125 миллионов гривен (4,8 миллиона долларов).

    Почему эпидемию этого вирусного заболевания до сих не удалось победить, рассказала вице-президент ассоциации "Свиноводы Украины" Оксана Юрченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Болезнь в Украину начала заходить с дикими кабанами и постепенно перебралась в частный сектор. А в частном секторе у нас такая ситуация: животные не идентифицированы. Потому, соответственно мы не можем понять, сколько их в принципе есть, в каком селе и как они движутся. Так же, если человек подозревает, что со свиньей что-то не так и может потом ее мясо где-то продать, мы также этого отследить не можем. (…) Но очень положительный момент в том, что для здоровья человека эта болезнь не несет никакой угрозы. То есть это чисто болезнь животных", — заявила эксперт.

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