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    Патрульного Олейника, застрелившего пассажира BMW, оставили на должности

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    Столичный прокурор просил продлить меру пресечения и подал ходатайство об отстранении Сергея Олейника от должности, однако суд удовлетворил лишь первое ходатайство.
    Суд по делу патрульного Сергея Олейника, подозреваемого в убийстве пассажира BMW в ходе погони в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Голосеевский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства сотруднику столичного управления патрульной полиции Сергею Олейнику, застрелившему в ходе погони пассажира авто.

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    Андрей Поликовський/iPress.ua
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    "Во вторник, 16 января, состоялось первое заседание по существу. 23 ноября суд назначил состав суда и они приступили к работе", — сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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    Прокурор просил продлить меру пресечения и подал ходатайство об отстранении Олейника от должности.

    "Суд удовлетворил продление меры пресечения в виде личного обязательства, однако ходатайство об отстранении суд не удовлетворил, потому что его должность, по мнению судьи, не будет влиять в ходе судебного заседания на свидетелей", — отметила Максимец.

    По ее словам, Олейник сейчас работает экспертом в отделе связей с общественностью.

    Следующее судебное заседание по этому делу состоится 30 января. Планируется, что во время него определят объем и порядок исследования дела.

    В ночь на 7 февраля 2016 года во время преследования автомобиля BMW сотрудники управления патрульной полиции Киева применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. По данным полиции, патруль стрелял по колесам. За рулем находился 24-летний Ростислав Храпачевский. Во время погони в салоне иномарки также ехали Максим Кривонос и Влад Прихненко.

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    Храпачевский не отрицает свою вину и признал, что был пьян, однако, по его словам, полицейские стреляли по авто, когда он уже остановился. Патрульный Сергей Олейник, обвиненный в умышленном убийстве пассажира BMW, был арестован на два месяца, но позже его отпустили под домашний арест, а потом и вовсе изменили меру пресечения на личное обязательство. 

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