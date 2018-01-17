Патрульного Олейника, застрелившего пассажира BMW, оставили на должности

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Голосеевский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства сотруднику столичного управления патрульной полиции Сергею Олейнику, застрелившему в ходе погони пассажира авто.

"Во вторник, 16 января, состоялось первое заседание по существу. 23 ноября суд назначил состав суда и они приступили к работе", — сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Прокурор просил продлить меру пресечения и подал ходатайство об отстранении Олейника от должности.

"Суд удовлетворил продление меры пресечения в виде личного обязательства, однако ходатайство об отстранении суд не удовлетворил, потому что его должность, по мнению судьи, не будет влиять в ходе судебного заседания на свидетелей", — отметила Максимец.

По ее словам, Олейник сейчас работает экспертом в отделе связей с общественностью.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 30 января. Планируется, что во время него определят объем и порядок исследования дела.

В ночь на 7 февраля 2016 года во время преследования автомобиля BMW сотрудники управления патрульной полиции Киева применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб 17-летний Михаил Медведев. По данным полиции, патруль стрелял по колесам. За рулем находился 24-летний Ростислав Храпачевский. Во время погони в салоне иномарки также ехали Максим Кривонос и Влад Прихненко.

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Храпачевский не отрицает свою вину и признал, что был пьян, однако, по его словам, полицейские стреляли по авто, когда он уже остановился. Патрульный Сергей Олейник, обвиненный в умышленном убийстве пассажира BMW, был арестован на два месяца, но позже его отпустили под домашний арест, а потом и вовсе изменили меру пресечения на личное обязательство.