Соври, если сможешь. Власть берет информпространство под контроль

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские власти намереваются бороться с фейками – заведомо неправдивыми новостями. Инициатива похвальная, вот только рискует обернуться новым этапом давления на СМИ и закручивания гаек.

Франция как пример

Лидер крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предложил парламенту разработать законопроект о противодействии фейкам (фальшивым новостям) после обнародования документов, в которых утверждается, что президент Петр Порошенко ранее якобы обещал ФСБ не действовать против интересов России.

"Я призываю разработать и принять законопроект о противодействии фейкам. Мы сейчас должны создать рабочую группу по наработке этого закона, после принять его в парламенте", – сказал Герасимов в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник, комментируя обнародованные СМИ документы.

Украинские власти не скрывают, что в этом вопросе намерены пойти по пути французов, где почти 80% населения поддерживают предложение президента Эмманюэля Макрона разработать и принять закон о противодействии фейкам в интернете.

Трамп – законодатель мод

Словосочетание fake news стало популярным во время и после предвыборной кампании Дональда Трампа в США. Будущий американский президент регулярно обвинял СМИ в создании "липовых" новостей, в том числе о якобы своих связях с Россией.

"Я просто хочу сказать вам, что недостоверные новости со стороны СМИ, вас – лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией", – заявлял Трамп на пресс-конференции 17 февраля 2017 года.

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Неправдивые новости опасны не только своей лживостью, но и создаваемым эффектом: у читателей и зрителей вообще размывается доверие к новостям и СМИ.

Проблема породила целое направление факт чекинга – проверки и анализа фактов, что позволяет хотя бы частично спасаться от наплыва лжи.

Нужен не закон, а доверие

От проблемы фейков страдают во всем мире, но нигде с недостоверной информацией не борются с помощью законопроектов, отмечает журналист Юрий Бутусов. По его мнению, для борьбы с информационными операциями противника, с клеветой, у власти не хватает не законопроектов – а доверия, к государству и государственным институтам.

"Для повышения доверия к государству надо выстраивать прозрачную систему коммуникаций с обществом и особенно внутри самих госструктур. А бороться с фейками законопроектами – значит бороться не с причиной, а с последствиями отсутствия системных решений. Кто будет арбитром, кто будет решать – фейк или не фейк? Не решив эту проблему, придется создавать специальный антифейковый суд, и антифейковую прокуратуру", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

А политический эксперт Николай Спиридонов в комментарии РИА Новости Украина назвал инициативу о борьбе с фейками попыткой закрутить гайки в СМИ – "которые, к сожалению, уже и так достаточно сильно закручены".

"Потому что любое украинское СМИ знает, что если критиковать власть, то будете и "агентами Кремля", и военная прокуратура может прийти – как в случае с "Вестями", и обыск у вас может быть, как в "Стране", и блокировать вас могут, как NewsOne. Поэтому любое СМИ уже сейчас знает, что лучше не высовываться. … Очевидно, это попытка закрутить гайки еще больше, но если их слишком сильно закручивать, то в какой-то момент резьба слетает", – заявил политолог.

Запрет на запрете сидит…

В соцсетях уже пишут, что власть точно не остановится в своих запретительских инициативах. И если закон о борьбе с фейками появится, то последуют и другие ограничения. Сначала – мягкие, а потом, по накатанной, все жестче и жестче. Причем не только для СМИ, но и для обычных пользователей интернета.

Для начала, например, могут ограничить время пребывания за компьютером или в интернете. Заставить украинцев носить специальный датчик, который будет отсчитывать время.

Следом – запретить создавать аккаунты в социальных сетях.

Потом – вообще заходить в социальные сети.

Дальше – читать и смотреть новости (англичане говорят: "Отсутствие новостей – это хорошие новости").

А там и до запрета всего интернета недалеко.

Пока это, конечно, только фантазии, но и они нередко становятся реальностью.