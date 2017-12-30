Кровоподтеки по всему телу. В Виннице мать жестоко избивала 7-летнего сына

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Виннице 37-летняя женщина ремнем от сумки избила своего 7-летнего сына-первоклассника и выгнала его из дома, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.
Ребенок обратился за помощью к социальному психологу школы, которая, обнаружив на теле ученика многочисленные царапины, синяки и ссадины, в том числе и на голове, вызвала скорую помощь, полицию и социальную службу.
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"Мальчика доставили в больницу. Кроме телесных повреждений, у него диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию и повышенную температуру. Пока врачи осматривали мальчика, полицейские выясняли обстоятельства инцидента с его матерью. Она отрицала, что избила сына. Рассказала, что он якобы пошел на прогулку, а оттуда уже вернулся весь в синяках и побоях", — говорится в сообщении.
Однако позже выяснилось, что в отношении женщины раньше уже было начато уголовное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и истязания).
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства избиения ребенка, опрашивает соседей, учителей и друзей мальчика. Назначено проведение экспертиз. Продолжается досудебное расследование.
Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям). Женщине грозит до пяти лет заключения. Дальнейшую судьбу мальчика будет решать служба по делам детей.
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