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    Кровоподтеки по всему телу. В Виннице мать жестоко избивала 7-летнего сына

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    Социальный психолог школы, обнаружив на теле ученика многочисленные царапины, синяки и ссадины, в том числе и на голове, вызвала скорую помощь. Горе-мать уже попадала в поле зрения полиции.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Виннице 37-летняя женщина ремнем от сумки избила своего 7-летнего сына-первоклассника и выгнала его из дома, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области.

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    Ребенок обратился за помощью к социальному психологу школы, которая, обнаружив на теле ученика многочисленные царапины, синяки и ссадины, в том числе и на голове, вызвала скорую помощь, полицию и социальную службу.

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    "Мальчика доставили в больницу. Кроме телесных повреждений, у него диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию и повышенную температуру. Пока врачи осматривали мальчика, полицейские выясняли обстоятельства инцидента с его матерью. Она отрицала, что избила сына. Рассказала, что он якобы пошел на прогулку, а оттуда уже вернулся весь в синяках и побоях", — говорится в сообщении.

    Однако позже выяснилось, что в отношении женщины раньше уже было начато уголовное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и истязания).

    В настоящее время полиция выясняет обстоятельства избиения ребенка, опрашивает соседей, учителей и друзей мальчика. Назначено проведение экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

    ГУ Нацполиции в Винницкой области
    Избитый собственной матерью 7-летний мальчик из Винницы

    Следственный отдел полиции открыл уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям). Женщине грозит до пяти лет заключения. Дальнейшую судьбу мальчика будет решать служба по делам детей. 

    Накануне сообщалось, что в Ровенской области мать едва не заморила голодом годовалого ребенка с ДЦП. 

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