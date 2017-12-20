Мать, из-за которой живьем сгорели 4 детей в Черкасской области, отпустили

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Черкасской области суд отпустил под домашний арест 28-летнюю Татьяну Трояновскую, четверо детей которой погибли в пожаре, поскольку женщина находится в состоянии беременности. Об этом пишет ТСН.

У Татьяны осталось еще двое детей. Во время пожара они были у бабушки, которая живет в другом селе.

Трагедия произошла в селе Драбовцы. Сельский голова Александр Герасименко рассказывает, что отец детей постоянно был на заработках, а мать — пьянствовала.

"Как выносили, нельзя было разобрать, что это такое вообще. Это ужас просто. Здесь стояли мужики, они не могли слез удержать, понимаете. Не говоря о женщинах. Женщины здесь выли", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком ночью 17 декабря произошел пожар на территории рынка "Привоз".