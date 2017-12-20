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    Мать, из-за которой живьем сгорели 4 детей в Черкасской области, отпустили

    (обновлено: )18302
    Результатом ненадлежащего присмотра за детьми стала их гибель. Женщина сейчас находится в состоянии беременности, поэтому ее отпустили под домашний арест.
    Во время пожара в Черкасской области пожаре погибли четверо малолетних детей
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. В Черкасской области суд отпустил под домашний арест 28-летнюю Татьяну Трояновскую, четверо детей которой погибли в пожаре, поскольку женщина находится в состоянии беременности. Об этом пишет ТСН.

    У Татьяны осталось еще двое детей. Во время пожара они были у бабушки, которая живет в другом селе.

    Трагедия произошла в селе Драбовцы. Сельский голова Александр Герасименко рассказывает, что отец детей постоянно был на заработках, а мать — пьянствовала.

    "Как выносили, нельзя было разобрать, что это такое вообще. Это ужас просто. Здесь стояли мужики, они не могли слез удержать, понимаете. Не говоря о женщинах. Женщины здесь выли", — отметил он.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницком ночью 17 декабря произошел пожар на территории рынка "Привоз".

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