В Одессе полиция поймала пьяную чиновницу за рулем - СМИ

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские в субботу вечером остановили в Одессе автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Думская".

"При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру. Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы", — пишет издание.

В соцсетях опознали женщину — ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Т.

В патрульной полиции сообщили, что машину в итоге поставили на штрафплощадку.

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