В Сумской области пьяный водитель врезался в нетрезвую толпу

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали в ДТП в Сумской области, полиция завела дело, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Водитель ВАЗ-2101, предварительно, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля. На одной из улиц города Тростянец он врезался в компанию таких же подвыпивших граждан, которые после корпоратива возвращались домой, идя толпой просто по проезжей части дороги. К тому же осложненные погодные условия: туман, влажная поверхность трассы — не позволили водителю вовремя среагировать на "преграду", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, авария произошла поздно вечером, в результате ДТП пострадали шесть человек, двух из них госпитализировали с травмами ног. Полиция завела уголовное дело, продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Украине в этом году произошло более 146 тысяч ДТП, в которых погибли 3058 человек.