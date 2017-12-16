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16.12.201717:25
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    Происшествия

    В Сумской области пьяный водитель врезался в нетрезвую толпу

    (обновлено: )55713
    По данным полиции, авария произошла поздно вечером, в результате ДТП пострадали шесть человек, двух из них госпитализировали с травмами ног. Полиция завела уголовное дело, продолжается следствие.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Шесть человек пострадали в ДТП в Сумской области, полиция завела дело, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Водитель ВАЗ-2101, предварительно, будучи нетрезвым, сел за руль своего автомобиля. На одной из улиц города Тростянец он врезался в компанию таких же подвыпивших граждан, которые после корпоратива возвращались домой, идя толпой просто по проезжей части дороги. К тому же осложненные погодные условия: туман, влажная поверхность трассы — не позволили водителю вовремя среагировать на "преграду", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    По данным полиции, авария произошла поздно вечером, в результате ДТП пострадали шесть человек, двух из них госпитализировали с травмами ног. Полиция завела уголовное дело, продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что в Украине в этом году произошло более 146 тысяч ДТП, в которых погибли 3058 человек.

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