Полиция зарегистрировала более 20 нарушений на местных выборах

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В полицию поступило 23 сообщения о нарушениях на местных выборах, которые прошли в воскресенье, 24 декабря, по 10 фактам открыты уголовные производства, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"С 8 утра на территории 17 регионов государства начаты первые местные выборы в объединенные территориальные громады. На данный момент в полицию поступили 23 сообщения о нарушении, по 10 фактам открыты уголовные производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовные производства открыты в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевский, Черкасской, Черниговской и Полтавских областях. Среди них — по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 158 (Фальсификация избирательных документов).

Как отмечается, публичную безопасность на выборах по всей стране обеспечивают более трех тысяч полицейских.

"На случай осложнения оперативной обстановки во время волеизъявления граждан созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщения о совершении правонарушений", — добавили в полиции.

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В воскресенье в Украине прошли выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов в 51 объединенную территориальную общину.