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    Общество

    В Украине в воскресенье пройдут местные выборы

    (обновлено: )132
    В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских), передает "112 Украина".

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    Соответствующее решение ранее было принято Центризбиркомом. 

    В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

    Выборы будут первыми в этих общинах.

    Как сообщалось ранее, досрочные выборы в Верховную Раду поддерживают 47% украинцев, за досрочные выборы президента выступают 44% граждан, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса.

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