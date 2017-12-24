В Украине в воскресенье пройдут местные выборы

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских), передает "112 Украина".

Читайте также: Что на самом деле думают украинцы о политике и власти?

Соответствующее решение ранее было принято Центризбиркомом.

В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

Выборы будут первыми в этих общинах.

Как сообщалось ранее, досрочные выборы в Верховную Раду поддерживают 47% украинцев, за досрочные выборы президента выступают 44% граждан, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса.