Фото дня: мощный взрыв на заводе Тернополя

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Тернополе произошел взрыв на одном из заводов. В помещении вынесло окна, а также обвалилась часть крыши. Внутри был человек.

В двухэтажном здании не осталось уцелевшего ни одного окна, а осколки раскинуло по окрестным улицам.

В течение некоторого времени продолжалась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину, 1955 года рождения, который в момент взрыва занимался изготовлением железобетонных плит. По словам Маслея, пострадавший был жив и в сознании, его передали в руки медиков.