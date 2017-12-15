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    Фото дня: мощный взрыв на заводе Тернополя

    (обновлено: )85051
    По предварительной информации, в результате взрыва обрушилось покрытие цеха комбината "Будиндустрия". Ориентировочно повреждена крыша площадью 800 квадратных метров.
    Мощный взрыв на заводе Тернополя
    ternopil.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Тернополе произошел взрыв на одном из заводов. В помещении вынесло окна, а также обвалилась часть крыши. Внутри был человек.

    В двухэтажном здании не осталось уцелевшего ни одного окна, а осколки раскинуло по окрестным улицам.

    В течение некоторого времени продолжалась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину, 1955 года рождения, который в момент взрыва занимался изготовлением железобетонных плит. По словам Маслея, пострадавший был жив и в сознании, его передали в руки медиков.

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