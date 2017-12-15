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    По факту взрыва на заводе в Тернополе открыто уголовное производство

    (обновлено: )8401
    По предварительной информации, в результате взрыва обрушилось покрытие цеха комбината "Будиндустрия". Ориентировочно повреждена крыша площадью 800 квадратных метров.
    Взрыв на заводе в Тернополе
    пресс-служба полиции Тернопольской области

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. По факту взрыва на комбинате "Будиндустрия" в Тернополе открыто уголовное производство по статье 271 (нарушение требований законодательства об охране труда), сообщила в пятницу утром пресс-служба полиции Тернопольской области.

    Взрыв в Тернополе. Спасательная операция. Видео
    Канал на Youtube Новини Тернополя 20 хвилин
    Взрыв на заводе в Тернополе. Кадры с места ЧП

    По предварительной информации, в результате взрыва обрушилось покрытие цеха. Ориентировочно повреждена крыша площадью 800 квадратных метров.

    "Выездом на место происшествия было установлено, что взрыв произошел в результате вероятного нарушения технологического процесса, после чего под завалами оказался человек", — сказал начальник Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области Виктор Маслей.

    В течение некоторого времени продолжалась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину, 1955 года рождения, который в момент взрыва занимался изготовлением железобетонных плит. По словам Маслея, пострадавший был жив и в сознании, его передали в руки медиков.

     

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