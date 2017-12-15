По факту взрыва на заводе в Тернополе открыто уголовное производство

пресс-служба полиции Тернопольской области

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. По факту взрыва на комбинате "Будиндустрия" в Тернополе открыто уголовное производство по статье 271 (нарушение требований законодательства об охране труда), сообщила в пятницу утром пресс-служба полиции Тернопольской области.

По предварительной информации, в результате взрыва обрушилось покрытие цеха. Ориентировочно повреждена крыша площадью 800 квадратных метров.

"Выездом на место происшествия было установлено, что взрыв произошел в результате вероятного нарушения технологического процесса, после чего под завалами оказался человек", — сказал начальник Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области Виктор Маслей.

В течение некоторого времени продолжалась поисково-спасательная операция. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину, 1955 года рождения, который в момент взрыва занимался изготовлением железобетонных плит. По словам Маслея, пострадавший был жив и в сознании, его передали в руки медиков.