наверх
15.12.201712:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мощный взрыв произошел на строительном заводе в Тернополе

    (обновлено: )22001
    В результате взрыва, причина которого пока устанавливается, пострадал пожилой мужчина, оказавшийся под завалами. Местные жители говорят, что взрыв на заводе был сильным.
    Взрыв на заводе в Тернополе. На месте происшествия
    te.20minut.ua

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Тернополе произошел взрыв на территории завода "Будиндустрия", расположенного на ул. Польской, сообщает местное интернет-издание "20 минут".

    Читайте также — Из Тернополя: чем жизнь там отличается от жизни здесь?

    В результате взрыва под завалами оказался человек, его спасали с помощью спецтехники.

    te.20minut.ua
    Взрыв на заводе в Тернополе. На месте происшествия

    "Примерно через час-полтора мужчину вынесли на носилках из разрушенного помещения. Он находился в сознании и отвечал на вопросы медиков. Как удалось узнать, человек работал на предприятии. Его данные пока неизвестны", — говорится в сообщении.

    te.20minut.ua
    Пострадавший при взрыве на заводе в Тернополе

    По данным местных жителей, взрыв произошел накануне вечером и был достаточно мощным. Официальной информации о причинах происшествия пока нет.

    Читайте также: Взрыв на газовом хабе в Австрии и его последствия

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу