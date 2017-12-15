Мощный взрыв произошел на строительном заводе в Тернополе

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Тернополе произошел взрыв на территории завода "Будиндустрия", расположенного на ул. Польской, сообщает местное интернет-издание "20 минут".

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В результате взрыва под завалами оказался человек, его спасали с помощью спецтехники.

te.20minut.ua Взрыв на заводе в Тернополе. На месте происшествия

"Примерно через час-полтора мужчину вынесли на носилках из разрушенного помещения. Он находился в сознании и отвечал на вопросы медиков. Как удалось узнать, человек работал на предприятии. Его данные пока неизвестны", — говорится в сообщении.

te.20minut.ua Пострадавший при взрыве на заводе в Тернополе

По данным местных жителей, взрыв произошел накануне вечером и был достаточно мощным. Официальной информации о причинах происшествия пока нет.

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