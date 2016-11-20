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    Наблюдатели ОБСЕ нашли части боеприпасов РСЗО под Донецком

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    Донбасс: разведение сил под обстрелами. (1028)

    (обновлено: )131421
    Согласно информации, наблюдатели ОБСЕ общаются с местными жителями и фиксируют места попадания боеприпасов. Также совместно с ними работает офицер СЦКК. Все данные заносятся в специальные формуляры.
    Миссия ОБСЕ в Украине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, офицеры Совместного центра по контролю и координации зафиксировали факты нарушений в населенном пункте Стыла, в районе были найдены части боеприпасов для РСЗО, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jim Young
    План Трампа по Крыму и Донбассу. Версия The National Interest

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    В настоящее время наблюдатели ОБСЕ общаются с местными жителями и фиксируют места попадания боеприпасов. Также совместно с ними работает офицер СЦКК. Все данные заносятся в специальные формуляры.

    На месте были найдены части боеприпасов, характерные для реактивных систем залпового огня.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с 1 по 30 сентября говорится, что причиной большинства жертв среди гражданского населения по-прежнему являются обстрелы и боевые действия. С начала конфликта в регионе по меньшей мере 9 574 человек погибли, из них более 2 тысяч погибших были гражданскими.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.

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