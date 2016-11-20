Жебривский: на восстановление инфраструктуры Донбасса нужно $ 20 млрд

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский сообщил, что на полное восстановление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 млрд долл.

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"На возобновление инфраструктуры Донецкая область летом получила 2,5 млрд грн, деньги только начали использовать, и их конечная реализация произойдет только весной 2017 г. От Регионального фонда развития мы получили 300 млн, которые используем на ремонт мостов, дорог, на строительство больницы и т. д.", — отметил Жебривский в эфире "112 Украина".

По его словам, у Донецкой ВГА есть дорожная карта по восстановлению Донбасса, и уже есть планы, что необходимо восстановить в следующем году.

"На следующий год запланировано возобновить 10 мостов, запланировано возобновить 23 дома в Марьинке, в планах строительство 21 школы, госпитали, их оснащение и модернизация. На жилищно-коммунальные будут выделены деньги. Это и теплотрассы, и водогоны, и многое другое. Целая программа, дорожная карта восстановления инфраструктуры Донбасса, и я бы сказал не восстановления, а строительство новой инфраструктуры Донбасса у нас есть. … На возобновление инфраструктуры Донбасса нужно более 20 млрд долл.", — сказал Жебривский.

Он отметил, что в области сейчас существуют проблемы с подачей газа и отоплением в Марьинке и Красногоровке, а также электроэнергией. В связи с этим планируется закупить буржуйки, чтобы в течение двух недель раздать их жителям, чтобы они могли пережить зиму.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с 1 по 30 сентября говорится, что причиной большинства жертв среди гражданского населения по-прежнему являются обстрелы и боевые действия. С начала конфликта в регионе по меньшей мере 9 574 человек погибли, из них более 2 тысяч погибших были гражданскими.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.