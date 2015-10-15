В Луганской области обнаружили тела женщин, подорвавшихся на растяжке - ОВГА

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Тела двух женщин, которые подорвались на растяжке, были найдены в Луганской области, заявил в четверг заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

Ранее пресс-служба Луганской администрации сообщила, что девять силовиков накануне подорвались на фугасе в районе Красной Таловки, еще двое военных получили ранения, подорвавшись на растяжке в районе Станицы Луганской.

"Вчера (в среду) подорвались два бойца в районе Станицы Луганской. При расследовании этого инцидента были найдены две женщины, которые погибли. Они также подорвались на растяжке в лесополосе", — сказал Клименко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, погибшие являлись жительницами Луганска.