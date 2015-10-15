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    В Луганской области обнаружили тела женщин, подорвавшихся на растяжке - ОВГА

    Тема:

    Немирное перемирие на Донбассе. (899)

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    Юрий Клименко уточнил, что тела двух женщин были обнаружены при расследовании инцидента с бойцами сил АТО, которые подорвались в районе Станицы Луганской.
    Мина растяжка. Архивное фото
    Фото телеканала "Звезда"

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Тела двух женщин, которые подорвались на растяжке, были найдены в Луганской области, заявил в четверг заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

    ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
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    Ранее пресс-служба Луганской администрации сообщила, что девять силовиков накануне подорвались на фугасе в районе Красной Таловки, еще двое военных получили ранения, подорвавшись на растяжке в районе Станицы Луганской.

    "Вчера (в среду) подорвались два бойца в районе Станицы Луганской. При расследовании этого инцидента были найдены две женщины, которые погибли. Они также подорвались на растяжке в лесополосе", — сказал Клименко в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, погибшие являлись жительницами Луганска.

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