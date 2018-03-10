Заместитель главы Луганской ОГВА Юрий Клименко заявил, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный отметил, что "окончательно вопрос еще не решен".
Заместитель главы военно-гражданской администрации Луганской области Юрий Клименко считает, что подписанное соглашение – это победа украинской подгруппы на пути к мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".