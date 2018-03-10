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    Юрий Клименко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Предпосылок для отвода сил у Станицы Луганской нет - штаб АТО
    10:10 06.04.2017
    81Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Заместитель главы Луганской ОГВА Юрий Клименко заявил, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный отметил, что "окончательно вопрос еще не решен".
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Клименко: договор о разведении сил в Донбассе - успех Украины
    19:29 21.09.2016
    479Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Заместитель главы военно-гражданской администрации Луганской области Юрий Клименко считает, что подписанное соглашение – это победа украинской подгруппы на пути к мирному урегулированию военного конфликта на востоке Украины.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Поврежденный водопровод, подающий воду в ЛНР, починят к утру - ОВГА
    12:55 04.01.2016
    161Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В подконтрольные ополченцам населенные пункты, среди них Стаханов, Брянка Алчевск, Первомайск, вода подается примерно с ограничением в 30%, сообщил замглавы ОВГА.
    Мина растяжка. Архивное фото
    В Луганской области обнаружили тела женщин, подорвавшихся на растяжке - ОВГА
    11:44 15.10.2015
    221Немирное перемирие на Донбассе.
    Юрий Клименко уточнил, что тела двух женщин были обнаружены при расследовании инцидента с бойцами сил АТО, которые подорвались в районе Станицы Луганской.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко назначил Клименко и.о. главы Луганской обладминистрации - указ
    18:45 15.07.2015
    674Москаль: из зоны АТО в Закарпатье
    О назначении Юрия Клименко временно исполняющим обязанности председателя Луганской областной государственной администрации говорится в указе президента №431/2015.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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