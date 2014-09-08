Стрельба в Донбассе показывает хрупкость договора в Минске - Штайнмайер

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Инциденты в Донбассе после достижения договоренности о прекращении огня демонстрируют ее "хрупкость", заявил во время визита в Нью-Дели министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает DW.DE со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

По его словам, инциденты вблизи Донецка, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, доказывают, что дипломатические усилия "могут быть быстро сведены на нет".

Он также подчеркнул, что прекращение огня означает ничто иное как "начало тяжелого политического процесса, который должен касаться всех открытых вопросов и конфликта интересов". По мнению Штайнмайера, перемирие должно подготовить почву для обмена пленными, эффективного контроля за рубежом и диалога по обеспечению участия жителей востока Украины в политических процессах в Киеве.

Глава МИД Германии также подчеркнул необходимость "сделать все возможное, чтобы поддержать и подтвердить реализацию минских договоренностей". Это может означать расширение спектра мероприятий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по контролю над выполнением режима прекращения огня и надзора за границей. "Мы готовы принимать участие в планировании подобных мероприятий", — сказал Штайнмайер.

Киевские власти и самопровозглашенные "ДНР", "ЛНР" в Минске в пятницу договорились о перемирии, которое вступило в силу с 18.00 того же дня. В субботу обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.

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