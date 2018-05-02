Самолет нардепа Богуслаева задержан силовиками Белоруссии - СМИ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Личный самолет народного депутата Украины, президента ОАО "Мотор Сич", героя Украины Вячеслава Богуслаева был задержан властями Белоруссии в городе Орша, Богуслаев вылетел в Украину регулярным рейсом.

Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в головном офисе "Мотор Сичи" в рамках расследования уголовного дела в связи с продажей акций предприятия китайской компании. Богуслаев назвал следственные действия рейдерством и давлением на него.

"На минувшей неделе президент украинской компании "Мотор Сич", которой принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ), Вячеслав Богуслаев покинул Беларусь после собрания акционеров, но его личный самолет не выпустили из страны, и он остался на аэродроме в поселке Болбасово, где базируется завод. Богуслаев улетел на рейсовом самолете в пятницу (27 апреля — ред.) после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в Болбасово и в субботу тоже отбыли в Украину на праздники", — цитирует портал TUT.by слова информированного источника, близкого к руководству Оршанского авиаремонтного завода.

По информации издания, Богуслаева ждут в Администрации президента Белоруссии, где "будут обсуждать будущее завода". "По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь", — цитирует интернет-сайт слова источника.

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Недовольство властей республики вызвали негативные результаты работы предприятия в Орше, совладельцем которого "Мотор Сич" стала в 2012 году. Кроме того, белорусы обвиняют украинское предприятие в невыполнении инвестиционного договора, согласно которому планировалось вложить в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия не менее 12 млн долларов, увеличить их загрузку, осуществить ремонт и благоустройство объектов социальной сферы завода и городского поселка Болбасово.