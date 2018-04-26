Госдолг Украины вырос на 600 млн долларов

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В марте объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%. Об этом говорится в данных на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта госдолг Украины составляет 77,37 миллиарда долларов.

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В то же время, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривен, или на 4,1%, — до 2,054 триллиона гривен.

Отмечается, что в структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.

По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.

Ранее в Госказначействе заявляли, что государственный и гарантированный долг Украины в 2017 году вырос до 2,1 триллиона гривен (примерно 80 миллиардов долларов). В Государственном комитете статистики в февраля сообщали, что рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,2% по сравнению с 2,3% в 2016 году.