В начале года импорт товаров превысил экспорт на $741 млн

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В январе-феврале текущего года импорт товаров превысил экспорт на 741 100 000 долларов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Госстат.

В течение января-февраля отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 249 700 000 долларов по сравнению с январем-февралем 2017 (январь-февраль 2017 отрицательное сальдо составило 491 400 000 долларов).

Экспорт товаров в январе-феврале 2018 года составил 7 376 800 000 долларов, при этом он увеличился на 17,9% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

Импорт товаров в январе-феврале 2018 года составил 8 117 900 000 долларов, увеличившись на 20,3%.

Потребительская инфляция в марте текущего года продолжила замедляться и составила 13,2% по сравнению с мартом 2017 года. Основной причиной было дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.