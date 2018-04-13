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    Экономика

    Взлет патологический. Цены на хлеб и молоко в Украине снова "рванули" вверх

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    Как отмечается, среди всех видов мяса больше всего подорожала говядина и свинина - на 1,5% и 1,8% соответственно. Курятина подешевела на 0,7%.
    Работа хлебокомбината
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Украине за март подорожали почти все социальные продукты питания. Об этом сообщает сайт Госстатистики. За месяц (март против февраля 2018 года) средняя стоимость молока в Украине выросло на 0,9% — до 22 грн за литр продукта.

    Хлеб в среднем подорожал на 1,6%. В марте 1 кг хлеба в Украине стоил 16 грн (около 10 грн за буханку).

    Среди всех видов мяса больше всего подорожала говядина и свинина — на 1,5% и 1,8% соответственно. Курятина подешевела на 0,7%.

    Отмечается, что по итогам марта говядина стала самым дорогим мясом по сравнению со свининой и курятиной. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг говядины в среднем за 122 грн, 1 кг свинины — по 109,8 грн, 1 кг куриной тушки — по 54 грн.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк прогнозирует подорожание в Украине алкоголя и сигарет. Там ожидают, что в этом году табачная продукция вырастет в цене почти на 20%, а алкогольная — более чем на 10%.

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