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    Цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 года

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    По состоянию на 17.59 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 72,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - до 67,02 доллара за баррель.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Sergio Russo/flickr.com

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые со 2 декабря 2014 года превысила 73 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала до 67 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

    Борис Кушнирук
    Борис Кушнирук, facebook
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    По состоянию на 17.59 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 72,52 доллара за баррель, при этом в ходе торгов достигала уровня в 73,09 доллара за баррель.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,27%, до 67,02 доллара за баррель.

    Накануне мировые цены на нефть продолжали расти — сообщалось, что инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США.

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