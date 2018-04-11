Цены на нефть достигли максимумов с декабря 2014 года

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent впервые со 2 декабря 2014 года превысила 73 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала до 67 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 17.59 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 72,52 доллара за баррель, при этом в ходе торгов достигала уровня в 73,09 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,27%, до 67,02 доллара за баррель.

Накануне мировые цены на нефть продолжали расти — сообщалось, что инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США.