Опасный попкорн. В Украину завезли зараженную кукурузу

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В Украину из Соединенных Штатов завезли кукурузу, у которой выявили карантинное заболевание.

"При проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в МРП «Каменский» Днепропетровской области в грузах кукурузы (для попкорна) общим весом 41,7312 тонн происхождением из США было обнаружено карантинное заболевание, отсутствующее на территории Украины — диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton). Фитосанитарные мероприятия: зараженные грузы направлены на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора", — сообщает Госпотребслужба.

С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера — США — будет направлена ​​нотификация о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Ранее сообщалось, что украинские компании получили право на беспошлинный экспорт в Кению зерна желтой (кормовой) кукурузы.