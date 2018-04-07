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    Опасный попкорн. В Украину завезли зараженную кукурузу

    (обновлено: )14310
    В Госпотребслужбе сообщили, что в грузах кукурузы для попкорна общим весом 41,7312 тонн происхождением из США было обнаружено карантинное заболевание, отсутствующее на территории Украины.
    Попкорн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В Украину из Соединенных Штатов завезли кукурузу, у которой выявили карантинное заболевание.

    "При проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в МРП «Каменский» Днепропетровской области в грузах кукурузы (для попкорна) общим весом 41,7312 тонн происхождением из США было обнаружено карантинное заболевание, отсутствующее на территории Украины — диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton). Фитосанитарные мероприятия: зараженные грузы направлены на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора", — сообщает Госпотребслужба.

    С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера — США — будет направлена ​​нотификация о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

    Ранее сообщалось, что украинские компании получили право на беспошлинный экспорт в Кению зерна желтой (кормовой) кукурузы.

     

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