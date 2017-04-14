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    Экономика

    Украина будет без пошлин экспортировать кукурузу в Кению

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    Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает, что среди 22 компаний, которые имеют право беспошлинного импорта желтой кукурузы в Кению, есть и украинские.
    Кукуруза. Архивное фото
    RIA News Катерина Совдагари | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Украинские компании получили право на беспошлинный экспорт в Кению зерна желтой (кормовой) кукурузы до 30 августа 2017 года в объеме 363 тысячи тонн, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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    "Согласно письму Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства Кении, определяются 22 компании Кении, которые имеют право беспошлинного импорта желтой кукурузы", — говорится в сообщении.

    Министерство отмечает, что 12 апреля государственное казначейство Кении смягчило требования к содержанию ГМО в импортированной кукурузе. Так импортированная в Кению кукуруза должна соответствовать стандартам Европейского Союза (допускается 99,01% отсутствие ГМО).

    Ранее сообщалось, что экспорт в Украину из РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ) будет ограничен с 1 мая по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

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