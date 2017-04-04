Экспорт электроэнергии: Украина возвращает утраченные позиции - Землянский

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украинская компания DTEK Holding будет поставлять электроэнергию в Молдавию. Компания выиграла тендер на поставку электроэнергии в эту страну благодаря более выгодной цене, чем у конкурента — чуть более 50 долларов за 1 мегаватт-час.

При этом Украина поставляет электроэнергию не только в Молдавию, но и в Польшу, Белоруссию и другие страны. За первые два месяца экспорт электроэнергии вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли поставки в Венгрию, Словакию и Румынию.

Означает ли выигранный тендер, что Украина еще больше увеличивает экспорт электроэнергии, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Нельзя сказать, что увеличивает. Мы возвращаем свои позиции, которые были потеряны до того. То есть, нас выбили с белорусского, с молдавского рынка, и, по сути дела, вот эти позиции мы себе пытаемся вернуть. Объем пока — небольшой, предложения, действительно, интересные, но в условиях дефицита валютных поступлений, мне кажется, что это — не самое худшее решение, хотя, конечно, есть и по нему тоже вопросы", — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.