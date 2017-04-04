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    Экспорт электроэнергии: Украина возвращает утраченные позиции - Землянский

    (обновлено: )56
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что в условиях дефицита валютных поступлений поставки одной из украинских компаний электроэнергии в Молдову - не самое худшее решение.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украинская компания DTEK Holding будет поставлять электроэнергию в Молдавию. Компания выиграла тендер на поставку электроэнергии в эту страну благодаря более выгодной цене, чем у конкурента — чуть более 50 долларов за 1 мегаватт-час.

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    При этом Украина поставляет электроэнергию не только в Молдавию, но и в Польшу, Белоруссию и другие страны. За первые два месяца экспорт электроэнергии вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего выросли поставки в Венгрию, Словакию и Румынию.

    Означает ли выигранный тендер, что Украина еще больше увеличивает экспорт электроэнергии, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    "Нельзя сказать, что увеличивает. Мы возвращаем свои позиции, которые были потеряны до того. То есть, нас выбили с белорусского, с молдавского рынка, и, по сути дела, вот эти позиции мы себе пытаемся вернуть. Объем пока — небольшой, предложения, действительно, интересные, но в условиях дефицита валютных поступлений, мне кажется, что это — не самое худшее решение, хотя, конечно, есть и по нему тоже вопросы", — отметил эксперт.

    Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. 

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