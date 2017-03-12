Возникли предпосылки снизить цену на электроэнергию - Надеин

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман обсудил с экспертами дальнейшие шаги реформирования энергетического сектора. Главными темами разговора стали импорт электроэнергии, газовая независимость Украины и прозрачный рынок угля.

Как сказал Владимир Гройсман, стране необходимо добывать больше собственного газа, а также создать условия для импорта электроэнергии. Премьер-министр считает, что рынок электроэнергетики Украины слишком закрыт, поэтому в рамках реформирования энергорынка государству стоит создать условия для импорта электричества.

О том, зачем в Украину импортировать электроэнергию и есть ли в этом необходимость, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил глава Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин.

Можете объяснить, в чем проблема на сегодняшний день с импортом электроэнергии?

— Здесь слова премьера — именно декларация, декларация того, что украинский рынок электроэнергии требует закона, требует тех условий, когда его можно назвать рынком. Потому что сегодня энергорынок — государственная компания покупает всю электроэнергию, которую производят все производители, и через нее затем потребителям и продает. Рынок слишком заадминистрирован, он полностью в монопольных руках государства. Речь идет о новом законе про рынок электроэнергии, который уже есть в парламенте, который серьезно реформирует основные подходы, когда производитель электроэнергии может продать любому потребителю без так называемого посредника в виде государства. И, фактически, любой потребитель может поехать на Будапештскую энергетическую биржу и купить себе там электроэнергию, поставить ее в Украину. Собственно, так же, как любой производитель может ее там продать. То есть это полная интеграция с европейским энергетическим рынком, это фактически полная независимость уже. Потому что когда мы будем интегрированы в эту систему, мы можем купить любой объем, как и продать любой объем, по рыночной биржевой цене. То есть, в зависимости от конъюнктуры на этот ценовой товар, будет, соответственно, потребность или больше импортировать, или больше экспортировать. Это достаточно прозрачный механизм, и он действительно очень необходим будет Украине.

Насколько на сегодняшний день мы действительно можем зависеть от импорта электроэнергии в условиях, когда мы ее экспортируем?

— Украина даже наращивает экспорт электроэнергии. Кстати, интересная статистика: за январь он вырос почти на 69%, по сравнению с прошлым годом. Это связано в первую очередь, что цена в Европе пошла вверх, и стало интересно ее продавать. Но просто надо напомнить, что сегодня только одна компания может заниматься экспортом — ДТЕК. Другие не могут, то есть нет свободного доступа к этим возможностям. И в тех энергетических островах, где есть профицит электроэнергии, а это в первую очередь, Бурштынский энергетический остров, там есть возможности для экспорта этой электроэнергии. Но также очень много регионов, которые энергодефицитны, там, естественно, такой возможности нет.

Если мы говорим об экспорте электроэнергии в условиях, когда из-за блокады, по словам представителей правительства, у нас может возникнуть вообще дефицит электроэнергии.

— Опять же, мы экспортируем с тех участков, где есть большой профицит.

А перенаправить их на другие участки в Украине возможно?

— Технически невозможно. Потому что страна у нас не закольцована в единую энергетическую сеть. Это тоже большая проблема и большой вызов, который тоже надо сделать. Вот эта проблема с блокадой немножечко разгрузила наш энергорынок в плане цены, потому что упало производство тепловой электрогенерации, это одна из самых дорогих для энергорынка видов генерации, увеличилась доля атомной, а это одна из самых дешевых видов генерации. И за последний месяц существенно упало производство тепловой генерации. В принципе, будут предпосылки даже, возможно, и снизить цену в каком-то этапе на электроэнергию, потому что в энергорынке больше будет именно атомной. Сегодня уже показатель меньше 39% тепловой, и атомная приближается к цифре 60% от общей генерации, что, в принципе, достаточно для Украины, ничего в этом страшного нет.

Наоборот, основной монополист, который вертикально интегрирован, который покупал свой уголь на своих же шахтах, продавал на свои же электростанции, дальше продавал в рынок, сегодня он в основном терпит убытки. Это компания та же ДТЕК, которая, фактически, уменьшает свою генерацию. Раньше мы все строили страну, чтобы ДТЕК увеличивал свою генерацию, и на это работала вся страна, искусственно уменьшая атомную выработку. Сегодня же, в принципе, эта вся ситуация ведет к тому, что реально есть шанс навести порядок. И как бы там ни говорили, в том числе, один из плюсов этой блокады, уже его можно отметить, в эту пользу. То есть у нас есть шанс сегодня реформировать и перезагрузить. Ведь почему мы потребляли антрацит? Потому что его некуда было девать. Те регионы, которые добывают антрацит, они тогда просто умерли бы с голоду, и там бы был просто настоящий бунт. А так мы дотировали просто те регионы, дотировали напрямую угольную отрасль, покупали антрацит, потому что многие страны антрацит вообще не используют в электрогенерации. Мы же его использовали, потому что он у нас был, и нам надо было чем-то загрузить рабочими местами те регионы.

Но сегодня часть ТЭС работает только на антраците.

— Правильно. Но их давно уже можно было перевести на газифицированную группу и т. д. И это не делали, потому что у нас был антрацит, некуда его было девать. Потому что рынков других антрацита у нас нет. Россиянам он не нужен, у них есть свой. Поляки его не используют вообще, потому что у них — газифицированный уголь. Потому его использовали в электрогенерации. И сегодня надо эту ситуацию поменять. Но когда регионы эти оккупированные вернутся в Украину, тогда, конечно, встанет вопрос рабочих мест там.

Из каких стран мы можем импортировать электроэнергию по техническим возможностям?

— По техническим мы можем, в принципе, из Беларуси даже это делать. Готова ли Беларусь — вопрос. Но цена у них достаточно низкая на электроэнергию. Это европейские страны. Просто там вопрос уже биржевой, и биржевой конъюнктуры. Хотя в чем плюс биржи: цена на электроэнергию в некоторых периодах падает даже ниже украинского уровня. То есть там тогда выгоднее закупать. Рыночные механизмы придуманы не зря, и это самые эффективные методы управления, в том числе, и энергетикой.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что блокада Донбасса — это передел сфер влияния в регионе олигархами, в частности Ахметовым и Коломойским.