НКРЭКУ снова повысила тарифы на электроэнергию

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на постановление регуляторного органа.

Согласно документу, нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы — 1365,72 грн/МВт-час.

Эксперт в сфере энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.

"Вчера НКРЭ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял", — написал он в своем аккаунте в Facebook.

"Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала — это даже больше чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭ", — заявил эксперт.

"О каком доверии может идти речь, если банальные наперсточники устанавливают тарифы для миллионов потребителей. И это все по новому закону о "независимом" регуляторе. Мы обжалуем это Постановление в суде. И, думаю, кого-то ждут уголовные дела", — добавил Герус.

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Ранее сообщалось, что НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса.