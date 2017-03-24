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    НКРЭКУ снова повысила тарифы на электроэнергию

    Тема:

    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (480)

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    Эксперт в сфере энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил о намерении обжаловать в суде постановление НКРЭ об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию.
    Счетчик электроэнергии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на постановление регуляторного органа.

    Андрей Герус (справа). Архивное фото
    glavcom.ua
    Рост тарифов: НКРЭ и монополисты

    Согласно документу, нацкомиссия утвердила на 2017 год прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на уровне 1353,66 грн/МВт-ч с разбивкой на кварталы: 1-2 кварталы — 1341,57 грн/МВт-ч, 3-4 кварталы — 1365,72 грн/МВт-час.

    Эксперт в сфере энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.

    "Вчера НКРЭ таки подняла оптовую рыночную цену э/э. Просто сделали так, чтобы никто ничего не понял", — написал он в своем аккаунте в Facebook.

    "Следовательно, цена электроэнергии поднята с 1 июля на 1,8%. 1,8% за 2 квартала — это даже больше чем 1% за 3 квартала. Поднимают цену, да еще и сами боятся делать это публично и понятно. Даже побоялись это озвучить на заседании НКРЭ", — заявил эксперт.

    "О каком доверии может идти речь, если банальные наперсточники устанавливают тарифы для миллионов потребителей. И это все по новому закону о "независимом" регуляторе. Мы обжалуем это Постановление в суде. И, думаю, кого-то ждут уголовные дела", — добавил Герус.

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    Ранее сообщалось, что НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса.

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