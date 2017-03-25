Хроника 24 марта: повышение тарифов на электроэнергию, новые взрывы в Балаклее

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 24 марта, в Минобороны заявили, что пожар в Балаклее полностью потушен, Украина проиграла Хорватии в отборе на Чемпионат мира по футболу, СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Названо имя убийцы Вороненкова

Убийцей бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова оказался 28-летний Павел Паршов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил журналист Анатолий Шарий на своей странице в Facebook. Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию СМИ. По его словам, убийцей Вороненкова является именно Павел Паршов. Национальная гвардия Украины подтвердила, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова служил в ее рядах, но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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Гройсман оценил убытки от блокады Донбасса

Торговая блокада Донбасса обернется для Украины потерей роста экономики на уровне 1% ВВП, заявил в пятницу премьер страны Владимир Гройсман.

"Когда вы своими действиями заставляете сегодня страну отказаться от одного процента ВВП — это означает, что сотни миллиардов не поступит в экономику страны. Ваши действия являются безответственными ", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде, обращаясь к депутатами — организаторам блокады.

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НКРЭКУ снова повысила тарифы на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. Эксперт в сфере энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил о намерении обжаловать это постановление в суде.

Пожар на арсенале в Балаклее полностью потушен — Минобороны

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский. По информации Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 16.00 в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре.

СБУ не видит оснований для пересмотра решения по Самойловой

Служба безопасности Украины не видит оснований для пересмотра решения о запрете въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. По словам советника главы спецслужбы Юрия Тандита, для СБУ все равны перед законом. При этом советник главы спецслужбы добавил, что украинская сторона желает Самойловой творческих успехов.

Взрывы в Балаклее продолжаются, есть погибшие — ГСЧС

Спасатели сообщают, что по состоянию на 20 ч. 24 марта на технической территории военного арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности (примерно 1 взрыв в 5 минут). Продолжается проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По информации Минздрава, ранены 2 человека и 1 человек погиб

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Украина и МВФ обсуждают вопрос прекращения блокирования работы "Сбербанка"

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают вопрос прекращения блокирования работы "дочки" "Сбербанка" в Украине, сообщило в пятницу информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в Кабинете министров и Национальном банке. Еще один проблемный вопрос, связанный с блокадой перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, Украина и МВФ уже практически решили, сообщает агентство.

ЧМ-2018. Хорватия обыграла Украину и упрочила лидерство в группе

Встреча группы "I", прошедшая в пятницу на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. После пяти туров в активе сборной Хорватии 13 очков. Украина с 8 очками опустилась на третье место в группе.

Нападение на воинскую часть в Чечне: убиты шесть военных РФ

Шесть военнослужащих Росгвардии погибли при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне.