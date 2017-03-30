Экс-глава "Госатома": электроснабжение Украины в критическом состоянии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Компания Westinghouse гарантировала поставку ядерного топлива Украине, несмотря на процедуру банкротства ее материнской структуры в США.

Топливные сборки для украинских АЭС сейчас производятся в Швеции, и это шведское подразделение Westinghouse не пострадает от банкротства. Об этом официально сообщают в компании.

Westinghouse также отмечает, что сотрудничество с Украиной является приоритетом для компании и сейчас "продолжаются дискуссии о расширении поставок топлива и оказания услуг для Украины".

Читайте также: Чем финансовые проблемы Westinghouse грозят Украине

Подробнее о поставках ядерного топлива на украинские АЭС в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал независимый эксперт, экс-глава "Госатома" Георгий Копчинский.

Каким образом будет обеспечена поставка ядерного топлива на украинские АЭС после объявления банкротства Westinghouse? Нам будут поставлять остатки?

— Во-первых, я бы рекомендовал очень осторожно относиться к информации о банкротстве фирмы Westinghouse. Фирма Westinghouse — это монстр, громаднейшая очень кооперация различного рода компаний, фирм и т. д. Ее щупальца, ее филиалы, ее дочерние компании разбросаны по всему миру. И, действительно, можно говорить о банкротстве строительной части, причем, ядерной части фирмы Westinghouse, размещенной в Японии. В этом плане в какой степени банкротские вот эти вот процедуры коснутся конкретной компании Westinghouse, сказать сейчас довольно сложно.

По крайней мере, в текущем году "Энергоатом" закупил примерно на 100 миллионов долларов ядерное топливо, из них 32% приходиться на шведский завод фирмы Westinghouse. Более того, в марте "Энергоатом" подписал контракт с той же шведской дочерней компанией фирмы Westinghouse на поставку воздухоочистительного оборудования для АЭС. То есть это все говорит о том, что, в общем-то, контакты не только существуют, но и укрепляются. Поэтому я бы не сеял какую-то панику. Я думаю, что все эти договора, все эти договоренности, которые существуют, они остаются в силе, и, в общем-то, у меня нет никаких сомнений, что все обязательства этой компании по поставкам в Украину свежего ядерного топлива будут выполнены.

Гипотетически, если будут прекращены из-за каких-то условий поставки от Westinghouse или ее шведской "дочки" топлива на наши АЭС, к чему это может привести?

— В общем-то, сама по себе идея расширения возможных поставщиков ядерного топлива для АЭС Украины до нескольких поставщиков, то есть отход от монополизма, он как раз и подразумевал возможность возникновения подобных ситуаций. И этот принцип сегодня декларирован в соответствующих энергетических документах и рекомендациях ЕС. Да, вообще, это соответствует передовой международной практике. Я думаю, что ничего страшного не произойдет, даже если эта гипотетическая ситуация, о которой вы сказали, будет иметь место. Хотя еще раз повторяю, я в этом очень и очень сомневаюсь.

Альтернативы какие-то есть поставкам топлива с Westinghouse?

— Вы, очевидно, имеете в виду, существует ли на Западе, предположим, какие-то компании или заводы, которые способны изготавливать свежее ядерное топливо по российским проектам. Нет, сегодня таких заводов практически нет. Сегодня Westinghouse является монополистом в этой области. Но, в принципе, эту же процедуру может осуществлять и, например, компания AREVA — это французская мощная фирма. Были бы для этого соответствующие договорные условия и соответствующие финансовые ресурсы.

Какое сейчас техническое состояние украинских АЭС? Что с их ресурсом?

— Сегодня, как вы знаете, 60% электроэнергии вырабатывают АЭС, 60% электроэнергии, потребляемой в Украине вырабатывают АЭС. Делают это достаточно успешно, достаточно стабильно. И, в общем-то, несмотря на некоторые сложности, все же экономические показатели тоже достаточно высокие. По крайней мере, атомная электроэнергетика является наиболее экономически эффективной в Украине. Что касается работы по ресурсным характеристикам, как вы знаете, уже ряд энергоблоков продлили свой расчетный ресурс, в том числе и это подтверждено регулирующим органом в области ядерной безопасности,. Ведутся аналогичные работы на остальных энергоблоках. И то, что нас ожидает в ближайшем будущем некий коллапс по поводу ядерных энергоблоков, это, по-моему, очень сильное преувеличение.

Наши АЭС способны наращивать генерацию электричества? Сейчас доля АЭС в общей выработке более 50%. Есть какие-то максимальные уровни для возможной генерации?

— В общем-то, эти возможности весьма и весьма ограничены. И здесь вы затрагиваете очень серьезные проблемы для электроэнергетики Украины. Я подчеркиваю, не атомной генерации, а всей электроэнергетики. В очень тяжелом, критическом состоянии находится тепловая генерация. Там используются энергоблоки, построенные по проектам 50-60-х годов прошлого столетия. Они уже многократно исчерпали свой расчетный ресурс. И даже меры по их восстановлению уже не дают эффект, который необходим для стабильного обеспечения экономки Украины электроэнергией. Без тепловой генерации мы проблемы не решим. Поэтому в целом ситуация для Украины в области электроэнергетической генерации очень и очень тяжелая. Безусловно, без электроснабжении Украины вливания очень больших инвестиций, капитальных вложений, сооружения ТЭС, находящихся на новейшем научно-техническом уровне, говорить о надежном электроснабжении Украины очень и очень сложно. Здесь как раз АЭС не находятся на переднем крае. Но в то же время, нужно отчетливо понимать, что время службы ядерных энергоблоков ограничено.

Ранее член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала, когда и при каких условиях Украина сможет стать энергонезависимой.