Westinghouse: банкротство не скажется на поставках топлива в Украину

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Несмотря на сообщения американской ядерно-энергетической компании Westinghouse LLC о банкротстве, ее шведский сегмент производства ядерного топлива Westinghouse Sweden намерен не только продолжить, но и расширить контракт с Украиной на поставку ядерного топлива и оказания услуг. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление центрального офиса компании.

"Как было заявлено 29 марта, Westinghouse LLC и некоторые дочерние компании и филиалы подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Эти ходатайства не касаются любых операций Westinghouse в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) или региона Азии. Самое важное то, что они никоим образом не повлияют на поставку топлива и услуг в Украину сейчас или в будущем", — говорится в ответе компании на информационный запрос.

При этом отмечается, что "Westinghouse и Украина имеют стратегическое партнерство, которое будет оставаться прочным и, мы надеемся, будет только расти в будущем".

В компании также подтвердили, что ее предприятие в Швеции Westinghouse Sweden, которое имеет "твердые финансовые позиции и не подпадает под удар банкротства", в 2017 году "будет производить и поставлять ядерное топливо на шесть украинских реакторов ВВЭР-1000 согласно нашему контракту".

"Сотрудничество с Украиной является наивысшим приоритетом для Westinghouse", — подчеркнули в компании.

Сейчас продолжаются дискуссии относительно расширения поставок топлива, а также предоставление услуг для Украины, "что принесет взаимную выгоду и дальнейшее повышение энергетической безопасности", добавили в компании.

В 2014 году оператор украинских АЭС НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. Это объяснялось необходимостью обеспечения энергетической независимости Украины от поставок российского ядерного топлива. Позже Westinghouse заявила о готовности стать монопольным поставщиком топлива для украинских АЭС.