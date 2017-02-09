Чем финансовые проблемы Westinghouse грозят Украине

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

На сегодняшний день компания Westinghouse является основным партнером Украины по диверсификации поставок топлива для АЭС. Если в 2016 году в Украину было поставлено 5 партий свежего топлива Westinghouse, то в этом году Энергоатом собирается увеличить поставки ядерного топлива Westinghouse до 6 партий. На долю российского производителя ядерного топлива ТВЭЛ в 2017 году придется 9 партий топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 и 2 партий для ВВЭР-440.

Более того, в августе прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Украины заявил Игорь Насалик заявил, что Украина договорилась с американской ядерной компанией Westinghouse о строительстве завода по производству ядерного топлива. А уже в декабре прошлого года он же сообщил о готовности атомных электростанций страны полностью перейти на топливо американо-японской компании Westinghouse.

Также Westinghouse называлась как потенциальный участник проектов по строительству новых атомных блоков на украинских АЭС.

Финансовые проблемы Toshiba испытывает "благодаря" атомному подразделению. В 2006-м Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric. В декабре 2015 г. теперь уже дочернее предприятие японской корпорации Westinghouse Electric купило занимающуюся в том числе строительством АЭС Chicago Bridge & Iron's за $229 млн. Убытки от этих сделок, по оценке аналитиков Toshiba, составили порядка 100 млрд иен. Это повлекло снижение стоимости акций компании, в итоге сумма прогнозируемого убытка компании по итогам 2017 г., по расчетам экспертов, может составить 500 млрд иен ($4,3 млрд). Президент Toshiba Сатоши Тсунакава (Satoshi Tsunakawa) заявил на официальной пресс-конференции, что корпорация несет убытки в 680 миллиардов иен. Поэтому японская компания вынуждена рассматривать как вариант решения проблем даже продажу своего американского подразделения компании Westinghouse.

Теперь возникают вполне закономерные вопросы относительно дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и компанией Westinghouse в атомной отрасли.

Украинские эксперты отмечают, что в открытых источниках приводится ограниченное количество информации, чтобы делать однозначные выводы о будущем действующих контрактов, а тем более потенциальных инвестпроектов в сфере атомной энергетики. Однако игнорировать сигналы, появляющиеся в СМИ они также не рекомендуют.

Топливный контракт

Начальник отдела прогнозирования развития атомной и возобновляемой энергетики Института общей энергетики НАН Украины Сергей Шульженко считает, что новые факторы безусловно придется учитывать в коммерческих переговорах и, при необходимости, подключать дипломатические каналы. Однако в настоящее время очевидных предпосылок для возникновения сложностей он не видит.

"Я не думаю, что нынешние финансовые проблемы Toshiba Westinghouse могут оказать серьезное негативное влияние на выполнение контракта по поставкам топлива для наших АЭС", — отмечает эксперт.

В свою очередь председатель совета Международного центра "Энергетика и Информатика — XXI век" Михаил Ватагин, обращает внимание на то, что на фоне финансовых проблем американской компании, не следует забывать и другом значимом факторе — политике новой администрации президента США.

"Политика президента Трампа по защите внутреннего производителя вполне может коснуться и американской компании Westinghouse, которая для поставок в Украину использует производство топлива в Швеции, а не в Штатах. Нельзя исключать возможности, что новая американская администрация поставит собственников компании в такие условия, что этот завод проще будет законсервировать или закрыть. И что тогда будет с нашей диверсификацией?", — отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, сам подход к диверсификации, который применяется в Украине, не соответствует целям и задачам этого процесса — «повышению экономической выгоды за счет снижения степени зависимости от одного поставщика». Эксперт добавляет, что при производстве ядерного топлива соотношение стоимости природного урана, его обогащения и конверсии распределяются следующим образом: 40%/40%/15%. Таким образом конкурентный сегмент в затратах на готовое изделие, где по-настоящему и могла бы принести пользу диверсификация, равняется 85%. Тогда как само изготовление механической части топливной кассеты, называемое фабрикацией, занимает всего 15%.

"При этом изготовитель ТВС объективно должен учитывать конструктивные особенности реакторных установок, разработанных под топливо других поставщиков. В чем преимущества подобной замены изготовителей механической оболочки для ядерного топлива на фоне несомненного увеличения технических и организационных рисков, определить кажется невозможным", — подчеркивает председатель совета Международного центра "Энергетика и Информатика — XXI век".

Инвестиционные проекты

Значительно более скептически эксперты настроены по поводу перспектив сотрудничества с Westinghouse по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли. Таких как строительство новых атомных энергоблоков на АЭС Украины или завода по производству ядерного топлива.

По словам президента Энергетической ассоциации Украины Василия Котко, по строительству новых атомных блоков с Westinghouse далеко не единственный потенциальный партнер для Украины. Хотя нашей стране неплохо было бы, наконец, определиться с технологиями, на основании которых мы будем развивать нашу атомную отрасль.

"Однако, что касается завода по производству ядерного топлива, к которому вроде бы хотели привлечь американскую компанию, то здесь могут возникнуть сложности", — считает Василий Котко.

Сергей Шульженко, начальник отдела прогнозирования развития атомной и возобновляемой энергетики Института общей энергетики НАН Украины, считает, что в сложившейся ситуации производство собственного ядерного топлива все еще можно наладить в рамках международного сотрудничества с российскими компаниями. Однако, для этого необходима нормализация политических отношений.

"Пока у нас политика доминирует над всем. Но актуальность самого завода для Украины, на мой взгляд, сохраняется. Она определяется спросом. Сейчас о дефиците производственных мощностей речь не идет. Но, если Азия будет и дальше так активно развивать свои ядерные мощности, мы вынуждены будем его построить. Они будут все больше отвлекать на себя поставки, что в будущем может создать предпосылки для дефицита", — аргументирует эксперт.

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В целом эксперты сходятся во мнении, что для того, чтобы меньше зависеть от внешних факторов Украине необходимо иметь четкую стратегию развития своей атомной отрасли. Однако этот документ должен содержать не только наши пожелания, но четкие механизмы их достижения, сроки и реальные источники финансирования.