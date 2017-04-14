Россия планирует ограничить экспорт в Украину углеводородов - СМИ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Экспорт в Украину из РФ сжиженных углеводородных газов (СУГ) будет ограничен с 1 мая по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов на совещании с представителями нефтегазовых компаний.

Как сообщает сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на нескольких источников, нефтекомпаниям было сообщено, что аккредитацию ФСТЭК пройдут три украинские компании, через которые можно будет продолжить работу. Это "Ойл Трейдинг Групп", бенефициаром которой, по украинскому реестру, является Виктория Панарина, ООО "Нефтепродукт Трейдинг", принадлежащая гонконгской Silver Prime Inс. Ltd, и ООО "Перспектива трейд групп", которой владеет Светлана Глущенко.

Вместе с тем собеседники издания считают, за всеми тремя компаниями стоит украинский бизнесмен Сергей Курченко, который покинул страну в начале 2014 года, и считался близким к экс-президенту Виктору Януковичу, а также сын Виктора Януковича Александр, сообщает Прайм.

Представители компании Сергея Курченко ВЕТЭК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов в Украине до 2014 года, также присутствовали на встрече в Минэнерго РФ, ссылается газета на источники.

Газета отмечает, что в последнее время импорт СУГ в Украину идет с перебоями. Киев в конце 2016 года запретил поставки ряду российский компаний. С 18 марта Украина ввела санкции против ряда крупных импортеров СУГ и нефтепродуктов, заподозрив их в финансировании ДНР и ЛНР. В ответ РФ ввела систему, по которой поставки СУГ в Украину идут только с разрешения ФСТЭК. 5 апреля РФ приостановила экспорт СУГ в Украину, спустя несколько дней он частично восстановился по временным разрешениям регулятора.

"Роснефть", "Лукойл" и "Сибур" отказались от комментариев, однако источники газеты уверяют, что "схема никого не обрадовала" и производители, поставляющие небольшие объемы, перенаправят их на другие рынки, остальные попытаются добиться разрешения прямых поставок или найти обходные пути, например, через Белоруссию.