Задержан топ-менеджер "Ощадбанка" - СБУ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.

Правоохранители задержали топ-менеджера государственного "Ощадбанка" по подозрению в хищении денег.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен", — отмечают в ведомстве.

По данным СБУ, банкиру сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном статьей "злоупотребление властью или служебным положением". Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Как сообщалось ранее, в отделении одного из банков в Тернополе обнаружилась недостача 10 млн грн.