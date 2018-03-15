наверх
15.03.201817:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Задержан топ-менеджер "Ощадбанка" - СБУ

    (обновлено: )32810
    Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа.
    Вывеска Ощадбанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. 

    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украинцы несут деньги в банки, но там все хитро - Охрименко
    Правоохранители задержали топ-менеджера государственного "Ощадбанка" по подозрению в хищении денег.

    Об этом сообщает в четверг пресс-служба СБУ.

    "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен", — отмечают в ведомстве.

    По данным СБУ, банкиру сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном статьей "злоупотребление властью или служебным положением". Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

    Как сообщалось ранее, в отделении одного из банков в Тернополе обнаружилась недостача 10 млн грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Посольство Великобритании в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Валентин Землянский об угрозах для Украины при утрате транзита газа
    Дело - труба! В Украине кризис с газом