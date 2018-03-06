Украинцы несут деньги в банки, но там все хитро - Охрименко

РИА Новости Украина Первый Деловой Телеканал Банкир: после понижения ставок по депозитам кредитование не возобновится

В Украине, согласно данным СМИ, за последнюю неделю снизились процентные ставки по банковским вкладам. Так, средняя процентная ставка в гривне не изменилась для бессрочных сбережений (7,54%) и для вкладов на период до 1 месяца (7,98%). На прежнем уровне осталась доходность и депозитов на срок от 1 до 3 месяцев (9,43%). Стоимость вкладов сроком от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,01 п.п. до 11,84% годовых. Вклады периодом и от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. и предлагают 12,29% годовых. А депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,08 п.п. до 11,97% годовых.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что в стране выросла общая сумма депозитов населения в гривне и валюте.

"Итак, на 1 февраля 2018 года общая сумма депозитов населения в гривне составила 233 млрд. грн, что на 37 млрд. грн больше, чем было на 1 февраля 2017 года. Общая сумма депозитов населения в валюте на 1 февраля 2018 года составила 8,5 млрд. долл, что на 90 млн. долл больше, чем было на 1 февраля 2017 года. Где тут падение. Скорее наоборот", - привел статистику НБУ по объемам депозитов Охрименко на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что по данным относительно января объем депозитов населения в гривне уменьшился, но увеличился в валюте.

Принтскрин со страницы Александра Охрименко в Facebook

"Что касается января 2018 года. Действительно общий объем депозитов населения в гривне уменьшился на 1,8 млрд. долл, а вот депозиты в валюте выросли 73 млн. долл или 1,5 млрд. грн в эквиваленте. Тут скорее просто замена гривневых депозитов на валютные. Это бывает", - разъяснил Охрименко.

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Наряду с этим он подчеркнул, что у банков сейчас проблемы не с депозитами, а с кредитованием бизнеса.

"Сейчас другая проблема. Население деньги в банки несет, вот только банкам они не всегда нужны. Сейчас банки большую часть денег полученных по депозитам населения инвестируют на покупку ОВГЗ и депозитных сертификатов НБУ. Это позволяет банкам и доходы получить, и проценты заплатить по депозитам, но нет кредитования бизнеса. Вот это действительно проблема банковского сектора Украины, а не отток депозитов населения", — резюмировал Охрименко.