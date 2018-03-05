Порошенко заработал на депозитах почти миллион

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник задекларировал почти 1 миллион гривен процентного дохода от вкладов в Международный инвестиционный банк (МИБ), говорится в сообщении об изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Глава государства задекларировал 531 643 гривен, 283 543 гривен и 100 074 гривен (общая сумма — 915 260 гривен).

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Ранее Порошенко задекларировал почти 1 миллион гривен доходов от вкладов в МИБ.