В Украине 50% граждан работают нелегально

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

Каждый третий трудоустроенный украинец работает "в тени", сообщил глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега, передает УНИАН.

По его данным, в Украине 5 миллионов человек работают нелегально.

"МОТ (Международная организация труда) проводила оценку уровня теневой экономики, и по результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов, или каждый третий работает нелегально", — сказал Чернега.

Он отметил, что Госслужба работает над снижением уровня теневой занятости.

Как сообщалось ранее, нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%.