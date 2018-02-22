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    Экономика

    В Украине 50% граждан работают нелегально

    (обновлено: )7810
    Как отметил глава Госслужбы по вопросам труда, "около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов".
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    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 

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    Каждый третий трудоустроенный украинец работает "в тени", сообщил глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега, передает УНИАН.

    По его данным, в Украине 5 миллионов человек работают нелегально. 

    "МОТ (Международная организация труда) проводила оценку уровня теневой экономики, и по результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов, или каждый третий работает нелегально", — сказал Чернега.

    Он отметил, что Госслужба работает над снижением уровня теневой занятости.

    Как сообщалось ранее, нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%.

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