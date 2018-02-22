Цены на бензин и дизтопливо продолжают падать

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В период 21-22 февраля стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС в Украине продолжила снижение на 10-55 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, в сети АЗС Shell все бензины и ДТ подешевели на 35 коп./л, до А–92 – 30,94 грн/л, А–95 – 31,94 грн/л, А–95 Премиум – 34,14 грн/л, ДТ – 29,44 грн/л и ДТ Премиум – 32,94 грн/л.

Оператор SOCAR снизил цены на 10 коп./л, до А–92 – 30,99 грн/л, А–95 – 31,99 грн/л, А–95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л и ДТ Премиум – 31,49 грн/л.

В сети Amic цена снизилась на 30 коп./л, до А–92 – 29,69 грн/л, А–95 – 30,69 грн/л, А–95 Премиум – 31,69 грн/л, ДТ – 28,19 грн/л и ДТ Премиум – 29,69 грн/л.

На заправка Glusco бензины А-92, А-95 и ДТ подешевели на 40 коп./л, до А–92 – 28,95 грн/л, А–95 – 29,95 грн/л, ДТ – 27,45 грн/л.

На АЗС Parallel топливо подешевело на 20 коп./л, до А–92 – 30,79 грн/л, А–95 – 31,79 грн/л, А–95 Премиум – 32,59 грн/л, ДТ – 29,29 грн/л.

Кроме того, снижение цен наблюдалось на станциях таких операторов как, «Укргаздобыча», Avantage 7, Neftek, Marshal, «Народная», «РУР Групп», ZOG, Mango, Ultra и Gas Point.

Таким образом, по состоянию на 22 февраля 2018 года, средняя стоимость топлива в Украине снизилась до: А–92 – 28,54 грн/л, А–95 – 29,30 грн/л, А–95 Премиум – 30,60 грн/л, ДТ – 27,07 грн/л и ДТ Премиум – 29,62 грн/л.

Напомним, что ранее рекордную планку преодолели цены на бензин марки А-95. Подорожание топлива связано с ростом нефтяных котировок, которые достигли отметки $70/барр., и резкой девальвацией гривны.