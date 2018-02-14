В стране пришло время регулировать цены на бензин — Кривонос

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Фактическая инфляция в январе была выше прогнозов Национального банка из-за более быстрого роста цен на сырьевые продукты и топливо, чем ожидалось, о чем сообщили в пресс-службе нацрегулятора. Таким образом, цены поднялись не потому что население стало покупать больше, а потому что подорожал бензин, энергоноситель и электроэнергия, из-за чего производитель тоже повысил цены на свою продукцию. В НБУ надеются, что более жесткая монетарная политика поможет снизить инфляцию.

А вот глава наблюдательного совета Нацбанка Богдан Данилишин считает, что на рост цен способен повлиять не так НБУ, сколько возвращение регулярования цен на продукты питания и координация работы правительства, местных советов и Нацбанка в целом.

Поможет ли госрегулирование сократить уровень инфляции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист, глава ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Как получилось, что НБУ ошибся в своих расчетах, и инфляция оказалась выше намного уже в первый месяц 2018 года, чем прогнозировалось?

— Я бы не считал, что это просто ошибка. Это неучет всех факторов, самой конъюнктуры и ситуации. После новогодних праздников у нас люди по-разному реагируют на следующие события, которые происходят, и привозят топливо по другой цене, и достают из кубышек какие-то дополнительные 100 долларов, которые тратят на продукты питания. Поэтому январь оказался просто специфическим, чуть другим, чем ранее. И экономическая ситуация вокруг страны тоже на это повлияла. Поэтому обвинять НБУ в простой ошибке — не учли — я бы так не говорил. И второй момент в том, что списывать все на то, что если мы сделаем более жесткую монетарную политику, введем таргетирование, о котором НБУ очень хотел бы поговорить, то мы не достигнем того результата, который хотим получить.

Что такое госрегулирование цен? Почему его отменяли, а сейчас его хотят вернуть?

— Для НБУ это один из способов объяснить, что участвовать в управлении деньгами в стране будет не только он, а еще и другие органы: комиссия по ценам, ОГА и другие. Поэтому получается, что дополнительный инструментарий в руках НБУ — это усиление качества того таргетирования, о котором говорит Нацбанк. Тем более, таргетирование, о котором сейчас говорится, это управление только индексом потребительских цен. Соответственно, для индекса потребительских цен очень удобно составить набор продуктов, по которым идет постоянный контроль цен, и тем самым можно прогнозировать, когда будет что-то изменяться. Давайте тогда выведем и прожиточный минимум, который будет четко привязан к какому-то определенному набору продуктов. Получается, уже проще его выдавать в каком-то одном месте, чем покупать в стране в целом.

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Почему вы говорите, что это не поможет?

— Во-первых, у нас страна не является маленькой, изменения цен происходят в разных регионах по-разному. Когда же мы говорим о таргетировании, мы должны говорить о таргетировании в целом по стране. А у нас цена в Харькове и Черновцах 100% отличается, 100 не в разнице, а гарантированно отличается по многим продуктам в потребительской корзинке. Соответственно, введение таргетирования, введение административного управления ценами приводит к тому, что у нас разные ситуации с ценами. Второй момент, который уже себя просто дезавуировал и не подходит, в том, что у нас, когда раньше вводилось государственное регулирование цен, это делалось по административному принципу. Полтавская область установила свою цену и управляет ценами. Но из-за сложной структуры производства в одной области продукт производится, его привозят в другой и там продают, соответственно, кто должен управлять заводом, хлебным заводом, в Горишних Плавнях (в бывшем Комсомольске), когда хлеб оттуда везут в Светловодск, в Кировоградскую область. Сейчас эта путаница создала невозможность на сегодня эффективно использовать инструментарий государственных регулированных цен.

Каким образом вообще тогда возможно эту инфляцию у нас побороть? Хотя бы замедлить до прогнозируемого уровня?

— Во-первых, гиперинфляция 40-50%, которой нас постоянно пугают, наверное, нам сейчас не доступна, если мы не сделаем какого-то глупого общегосударственного действия в виде выпуска облигаций под нулевую ставку. Соответственно, управление инфляцией лежит в плоскости развития экономики. На сегодня через таргетирование, через ограничение денежной массы НБУ вывел с рынка достаточно большую часть денежной массы. Больше 500 миллиардов гривен фактически заблокированы различным образом в банках-банкротах, на невыплаченных счетах по банкам, которые находятся в состоянии ликвидации. То есть, деньги были выведены из экономики, их не хватает на сегодняшний день. И инфляция является компенсатором недозаработка предпринимателей по отношению к возможности развития рынка. То есть, вместо того, чтобы привлекать дополнительные деньги на рынке и производить больше продукции, часть предпринимателей компенсирует эту нехватку увеличением стоимости на продукты, на товары, которые они производят. Бензин подорожал? У них нет возможности компенсировать внутренними ресурсами, они просто поднимают цену. Вот и все. Поэтому решение в активизации, развитии экономики.

Пока этого решения мы не наблюдаем. Когда нефть дорожает на мировых рынках, у нас бензин дорожает, когда нефть дешевеет…

— У нас тоже бензин дорожает.

И в этом главная проблема. Почему-то цены только растут.

— У меня тогда такой вопрос: если сторонники государственного регулирования цен очень хотят регулировать цену на молоко, хлеб, аптечные товары и при этом рассказывают, что повышение это происходит за счет изменения стоимости бензина, то регулируйте стоимость бензина. Попробуйте свои эффективные методы управления ценой на товаре, который существует на рынке независимо. То есть, регулировать то, что производится у нас внутри по конкретному списку, мы готовы, а регулировать и найти способы регулирования того, на что мы не можем повлиять, мы не готовы. Поэтому получится ситуация, что мы регулируем только то, чем получается командовать, а чем не получается командовать, мы даже думать не будем, как им командовать. Поэтому возникает некоторый абсурд, который создает еще больше сложностей на рынке. Любой производитель, который производит товары, попадающие в список регулируемых цен, будет говорить: а у меня подорожал бензин, я могу повысить цену на столько, на сколько мне нужно, потому что бензин подорожал, а бензин мы не регулируем. Это в некотором роде заговаривание самой проблемы. Проблема цены не является первичной в проблеме развития экономики. Она конечная. Это фиксация факта того, что мы плохо управляем развитием государства, плохо управляем возможностями развития предпринимательства и экономики в целом.

Если же говорить о свободном доступе к финансовым ресурсам… НБУ ограничил возможности свободного кредитования. У нас экономика закредитована, и при этом нет возможности дальнейшего развития. У нас предприниматели ограничены в государственной поддержке при открытии новых рабочих мест. Во Франции больше 400 способов трудоустройства безработных на работу, финансовая поддержка, организационная, правовая и т.д. У нас — один. Одноразовая помощь. Выплатили, пошел поработал, не получилось — вернулся назад, в службу занятости. Поэтому механизмы должны быть первоначальными, а не конечными. Ценой управлять проще — составим список, напишем в нем "хлеб", и никто его не будет производить, как это было у нас год назад.

У нас прогнозируют повышение тарифов на газ и на электроэнергию для населения. Это дополнительно повлияет на рост цен или нет?

— Конечно, повлияет. Повышаются цены на газ, мы увеличиваем субсидии населению, субсидия идет напрямую в оплату за коммунальные услуги. Предприниматели, торговцы думают, что у человека останется больше денег — у него же увеличена субсидия. И тем самым будут пользоваться ситуацией: а давайте чуть поднимем цены на товары, которые продаются. Любое повышение цен на любой товар на рынке приводит к тому, что у предпринимателя возникает такое внутреннее право — повысить цену на товар, потому что на рынке будет больше денег. И это ожидание того, что НБУ освобождает еще какую-то часть денежной массы для свободного обращения в экономике. То есть, повышение цен на любой значимый товар приводит к тому, что другие товары параллельно с ним могут дорожать.

К слову, заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев полагает, что цены на топливо в Украине всегда будут зависеть от курса валют.