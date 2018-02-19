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    Экономика

    Бензин и дизтопливо снижаются в цене

    (обновлено: )22222
    Отмечается, что за минувшие выходные бензин и дизельное топливо на автозаправках снизилось в цене на 20-50 коп./л.
    АЗС. Автозаправка. Бензин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. За выходные стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на АЗС снизилась 20-50 коп./л., сообщает сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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    Так в столичном регионе на заправках Mango и Ultra цены на топливо снизились на 50 коп./л, до: А–92 – 27,49 грн/л, А–95 – 29,99 грн/л, А–95 Премиум – 30,99 грн/л, ДТ – 27,49 грн/л, ДТ Премиум – 27,99 грн/л.

    На АЗС Avantage 7 подешевели бензины – на 39-45 коп./л, до: А–92 –28,00 грн/л, А–95 – 28,50 грн/л, А–95 Премиум – 29,00 грн/л.

    На станциях "НК "Народная" цены снизили на 30-35 коп./л, до А–92 –28,30 грн/л, А–95 – 28,80 грн/л, А–95 Премиум – 29,30 грн/л, ДТ – 26,75 грн/л.

    Кроме того, на 20-50 коп./л цены снизились в таких сетях как "Татнефть-АЗС-Украина", "Автотранс" и Marshal.

    Напомним, что ранее рекордную планку преодолели цены на бензин марки А-95. Подорожание топлива связано с ростом нефтяных котировок, которые достигли отметки $70/барр., и резкой девальвацией гривны.

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