Бензин и дизтопливо снижаются в цене

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. За выходные стоимость всех видов бензина и дизельного топлива на АЗС снизилась 20-50 коп./л., сообщает сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так в столичном регионе на заправках Mango и Ultra цены на топливо снизились на 50 коп./л, до: А–92 – 27,49 грн/л, А–95 – 29,99 грн/л, А–95 Премиум – 30,99 грн/л, ДТ – 27,49 грн/л, ДТ Премиум – 27,99 грн/л.

На АЗС Avantage 7 подешевели бензины – на 39-45 коп./л, до: А–92 –28,00 грн/л, А–95 – 28,50 грн/л, А–95 Премиум – 29,00 грн/л.

На станциях "НК "Народная" цены снизили на 30-35 коп./л, до А–92 –28,30 грн/л, А–95 – 28,80 грн/л, А–95 Премиум – 29,30 грн/л, ДТ – 26,75 грн/л.

Кроме того, на 20-50 коп./л цены снизились в таких сетях как "Татнефть-АЗС-Украина", "Автотранс" и Marshal.

Напомним, что ранее рекордную планку преодолели цены на бензин марки А-95. Подорожание топлива связано с ростом нефтяных котировок, которые достигли отметки $70/барр., и резкой девальвацией гривны.