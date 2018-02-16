Биотопливные добавки в бензин: что это и кто за этим стоит?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Народные депутаты предлагают запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. Кроме производства нардепы предлагают обязать продавать топливо с обязательным уровнем био-примеси, при этом, с каждым годом ее объем в бензине хотят увеличивать. Все нормы разработаны при участии «Госэнергоэффективности». Авторство принадлежит 35 депутатам из разных фракций. Противники закона предупреждают, что если его проголосуют, то это приведет к росту цен на украинских заправках.

К чему это приведет, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Ваше отношение к подобной инициативе, как это скажется на цене топлива?

— Тут действительно существует очень большой пласт вопросов, которые за все эти годы так и не удалось решить. То есть, например, действительно тема биотоплив не нова. В Европе это давно используется. Но в чем особенность нашего рынка? В том, что у нас 80% бензина, дизеля — это импорт. И соответственно, то есть это топливо уже стандартное, соответствующее Евро-5, то есть тому, что нужно двигателю. Теперь у нас предлагается, если оно сюда приехало, предлагается в него что-то добавлять. Условно говоря, это приезжает «Мерседес», а есть требования прикрутить к нему наши колеса. То есть вроде бы он будет ехать, наверное, на них. Но, может быть, ехать недолго и не очень надежно, и не очень безопасно. Примерно то же самое с бензином. То есть он приезжает стандартных параметров, если в него что-то добавить, безусловно, эти параметры начнут плыть, как мы говорим. То есть и октановое число, это и содержание кислорода и т. д. То есть все это сразу скажется на качестве продукта. Поэтому для того, чтобы добавить эту присадку биологическую, нужно иметь бензин соответствующий базовый. То есть он должен быть не стандартным, он должен быть с какими-то заниженными параметрами для того, чтобы после добавления спиртосодержащией присадки он вышел на параметры Евро-5. То есть это идет лоббирование от чиновников спиртовой отрасли, спиртзаводов, которых не интересуют вопросы качества моторных топлив. Они, как мантру, повторяют: надо добавлять. Куда добавлять? Какое качество будет?

То есть это выгодно либо владельцами спиртзаводов, либо сельскохозяйственному производителю крупному, который и будет производить сырье для этого биотоплива?

— На самом деле, тема производства биологических топливных присадок неплохая. Неплохая, потому что это действительно выступает локомотивом и для аграрной отрасли, то есть дает работу аграриям. В принципе, это производство, поэтому тоже замечательно. Но нужно быть гибче, чем они хотят. То есть, например, те же присадки. У нас есть два нефтеперерабатывающих завода — Кременчугский, Шебелинский завод. Они используют в своей работе сегодня импортные октаноповышающие компоненты. Сделайте для них этот компонент, чтобы они в заводских условиях его добавляли и выдерживали качество. Они же говорят: «нет, не надо нам таких, пусть каждый импортер, каждый производитель у себя на базе каким-то образом добавляет». Как контролировать качество? Как? Эти нефтебазы кто-то видел последний раз, в каком они состоянии? То есть это будет настоящий коллапс по качеству. Потому что спирт — это очень капризная, очень деликатная субстанция. С ней надо уметь работать. Кто это будет? Ни специалистов нет в компаниях, ничего. Поэтому я уверен, что кто-то будет ее добавлять, эту присадку, кто-то — не будет. Поэтому это еще и будет трансформация конкуренции на топливном рынке. Но спиртовики не хотят этого всего слышать, они видят только свой интерес в этом, а вы там как хотите, так и решайте.

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Что будет с ценой?

— Никогда еще топливо не дешевело от того, что с ним что-то делают. То есть любая манипуляция с топливом — это его смешение, его дополнительная какая-то технологическая обработка — это все затраты. Не говоря уже о том, какая возникает опасность. У нас у этих производителей спиртовых добавок очень мало. То есть очевидно, что конкуренция со стороны импорта им не грозит по ряду законодательных ограничений. Поэтому и цена на эти присадки, я думаю, будет соответствующей. То есть это все говорит о том, что цена снижаться точно не будет. А насколько она вырастет, тоже не хотелось бы на этом спекулировать, но то, что она дешевле не станет от этого, это точно. Наши компании должны будут заказывать у зарубежных производителей некий базовый бензин, который потом здесь будет смешиваться с этой присадкой. Опять-таки, это все нестандартные вещи, которые потребуют роста цены. Потому что легче купить стандартизированное топливо. Так что комплекс вопросов очень большой.

Как быть с мощностями по производству биодобавок?

— На самом деле мощностей более чем достаточно. Особенно, учитывая, что потребление бензина за последние три года упало на треть. То есть соответственно, нужно будет меньше этих присадок. Поэтому мощностей там более, чем достаточно. Что-то можно будет подлампичить, как говориться. То есть это вопрос решаемый. Второй вопрос в том, что эффективность этой программы достаточно под большим вопросом находится. И я вам скажу, что, например, в той же Европе уже полностью очевидно, что, они понимают, что это была ошибка. Потому что с этими биотопливами возникло очень много проблем, в частности, возникла зависимость от сырья, которое поставляется для производства этих компонентов. Кроме того, по сути, идет речь о производстве топлива из еды. То есть надо перерабатывать кукурузу и прочие культуры сельскохозяйственные для того, чтобы заправить свою машину. Поэтому в Европе это называют дилеммой пустого — полного бака или пустой тарелки. Поэтому очень противоречивая программа. И сегодня в Европе в фаворе какие энергоносители? Это газомоторное топливо на основе сжатого природного газа и электрика. То есть вот это два направления, которые перспективны, и которые мы должны смотреть. А вместо этого мы пытаемся сесть в вагон, в поезд, который давным-давно уже ушел.

Ранее эксперт по вопросам энергетики и нефтепродуктов Валентин Землянский заявлял, что государство самоустранилось от стабилизации рынка бензина.

А эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук отметил, что цены на бензин превысили покупательную способность украинцев.