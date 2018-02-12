В Украине резко снизились цены на бензин и дизтопливо

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В период с 9 по 12 февраля национальные операторы понизили цены на бензин и ДТ на 10-70 коп./л

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так в сетях OKKO, WOG и SOCAR все виды бензина и ДТ подешевели на 50 коп./л. Стоимость бензинов и ДТ на станциях операторов OKKO, SOCAR установилась на отметках: А–92 – 31,49 грн/л, А–95 – 32,49 грн/л, А–95 Премиум – 33,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л, ДТ Премиум – 31,99 грн/л. На заправках WOG цены на 4 коп./л ниже.

В свою очередь, на Shell цена опустилась на 20 коп./л, до А–92 – 31,59 грн/л, А–95 – 32,59 грн/л, А–95 Премиум – 34,79 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л, ДТ Премиум – 30,48 грн/л.

На станциях Glusco стоимость топлив снизилась на 20-70 коп./л, до: А-92 – 29,75 грн/л, А–95 – 30,75 грн/л, А–95 Премиум – 31,75 грн/л, ДТ – 28,25 грн/л, ДТ Премиум – 28,45 грн/л. Оператор AMIC понизил цены на все виды топлива на 30 коп./л, до А–92 – 30,99 грн/л, А–95 – 31,99 грн/л, А–95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л, ДТ Премиум – 30,99 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве стоимость бензинов и ДТ снизилась на 10-30 коп./л, до: для А–92 –27,79 грн/л, А–95 – 28,29 грн/л, А–95 Премиум – 29,29 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л, ДТ Премиум – 27,79 грн/л.

В сети UPG бензины подешевели на 50 коп./л, ДТ – на 40 коп./л до: А–92 — 28,50 грн/л, А–95 – 29,50 грн/л, ДТ – 26,90 грн/л.

Столичный ритейлер KLO снизил цены на 10-70 коп./л, до: А–92 – 29,69 грн/л, А–95 – 30,69 грн/л, А–95 Премиум – 33,59 грн/л, ДТ – 28,29 грн/л, ДТ Премиум – 31,99 грн/л.

Также, на 10-40 коп./л цены понизили в сетях Mango, Ultra и «Катрал Юг».

Причинами снижения цен на АЗС стали укрепление гривны, а также уменьшение стоимости нефтепродуктов на европейских площадках в связи с подешевевшей нефтью.

Таким образом, по состоянию на 12 февраля 2018 года средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС составляют: для А–92 – 29,23 грн/л, А–95 – 30,03 грн/л, А–95 Премиум – 31,20 грн/л, ДТ – 27,83 грн/л, ДТ Премиум – 30,25 грн/л.

Напомним, что ранее рекордную планку преодолели цены на бензин марки А-95. Подорожание топлива связано с ростом нефтяных котировок, которые достигли отметки $70/барр., и резкой девальвацией гривны.