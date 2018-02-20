В Украине вырос оборот розничной торговли

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 9,6%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

"В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%", — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года наблюдался в Закарпатской области (на 21,8%), Сумской (на 13,9%), Черкасской (на 13,8%), Черниговской (на 12,4%), Николаевской (на 12,1%) и Винницкой (на 12%).

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год.