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    Экономика

    В Украине вырос оборот розничной торговли

    (обновлено: )44
    В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%.
    Торговля фруктами на улицах Киева
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 9,6%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

    "В январе 2018 года оборот розничной торговли по сравнению с январем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, а по сравнению с декабрем 2017 года снизился на 24,5%", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года наблюдался в Закарпатской области (на 21,8%), Сумской (на 13,9%), Черкасской (на 13,8%), Черниговской (на 12,4%), Николаевской (на 12,1%) и Винницкой (на 12%).

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год.

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