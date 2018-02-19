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    Во Всемирном банке напомнили о долгах Украины

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (589)

    (обновлено: )29410
    По словам вице-президента Всемирного банка Сирила Муллера, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период.
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она может потерять возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках, заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер в интервью для ZN.UA.

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    При этом он сохраняет оптимизм и уверен, что в ближайшие годы Украина сможет выплатить свои долги.

    "Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой, — отметил представитель банка. — Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее", — заявил Муллер.

    По его словам для того, чтоб не потерять возможность привлечения новых кредиторов, "международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться".

    "Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований", — предупредил вице-президент Всемирного банка.

    Ранее сообщалось, что в 2018 году платежи по погашению государственного долга запланированы в объеме 175,725 млрд гривен, из которых 114,024 млрд гривен или 64,9% составляют платежи по внутреннему долгу, а 61,701 млрд гривен или 35,1% — платежи по внешним долгам.

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