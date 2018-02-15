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    Долговое ярмо Украины. Сколько украинцы заплатят кредиторам в 2018

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    Внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Forbes. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.
    Долг Украины
    РИА Новости Украина

    "Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", — сказал Гройсман в интервью, текстом которого он поделился на своей странице в Facebook.

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    Глава правительства заверил, что Украина станет успешным государством, несмотря на все вызовы.

    Ранее Минфин сообщал, что госдолг Украины не должен превышать 62% ВВП на конец 2018 года и не более 58% ВВП на конец 2019 года. По данным на конец октября 2017 года сумма госдолга увеличилась на 500 миллионов долларов и превысила 77 миллиардов долларов.

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