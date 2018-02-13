Украинские депутаты вложили в криптовалюту почти 200 млн грн - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украинские депутаты потратили в минувшем году 195 миллионов гривен на покупку виртуальных денег — криптовалюты, сообщает УНИАН со ссылкой на расследование программы "Гроши".

"И это не удивительно, ведь весь мир чуть не взбесился на колебании курса биткоина. Купить можно было за 500 долларов, а уже через год продать за 20 тысяч! Впрочем не так случилось, как думалось — МММ отдыхает, курс биткоина на днях упал катастрофически — ниже 7 тысяч долларов", — говорится в сюжете.

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Нардеп Дмитрий Голубов (БПП), у которого в биткоинах было почти на 33 миллиона гривен, отмечает, что из-за падения курса криптовалюты он не переживает.

"У меня очень крепкие нервы. Людям со слабыми нервами лучше биткоин не покупать", — отмечает он и добавляет, что сейчас "самое лучшее время для его покупки".

По мнению нардепа, уже в этом году можно ожидать курс биткоина на уровне 27 тысяч долларов. "Помните Дарта Вейдера на билбордах? Сегодня он — депутат Одесского горсовета, баллотировался по фамилии Палпатин. У него также тяжелый месяц, ведь задекларировал почти 8 тысяч биткоинов, которые на момент покупки стоили 58 миллионов гривен", — сообщают "Гроши".

Сам же Дмитрий Палпатин не захотел говорить о прогнозах относительно биткоинов "в связи с ситуацией на рынке".

Другой депутат Одесского горсовета — Денис Григорьев — в прошлом году вложил в биткоины 31 миллион гривен. Сильное падение курса в этом месяце не заставило его избавиться от виртуальных денег.

"Когда я их покупал они были по довольно низкой цене и соответственно тот рост превысил все ожидания", — говорит Григорьев.

Он прогнозирует, что через 2-3 месяца курс биткоина вырастет на 10%. При этом он считает, что майнинговые фермы по состоянию на сегодня являются неактуальными, поскольку они дают малый прирост и окупаться будут 2-3 года.

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Еще один одесский депутат Дмитрий Пеструев прогнозирует, что к концу февраля — началу марта курс биткоина будет падать, а дальше пойдет рост. По его мнению, нынешнее падение курса биткоина является искусственным и вызвано тем, что на этот рынок хотят заходить крупные инвесторы, и хотят делать это на минимуме.

Как отмечают "Гроши", биткоины не облагаются налогами, а их оборот почти невозможно проконтролировать. "Впрочем, криптовалюта имеет существенный минус: в любой момент она может превратиться в "пепел", — говорится в сюжете.

накануне сообщалось, что биткоин уверенно возвращает позиции после обвала.