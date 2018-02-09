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    Экономика

    В Раде инициировали отставку Данилюка

    (обновлено: )59240
    Проект постановления о признании работы Министерства финансов Украины неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка обнародован в пятницу.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады инициируют отставку министра финансов Украины Александра Данилюка, соответствующий проект постановления обнародован в пятницу на сайте парламента.

    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    facebook.com/bogdanbortakov
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    "Проект постановления о признании работы Министерства финансов Украины неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра финансов Украины Данилюка А.А", — говорится в проекте постановления.

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    Текст документа на сайте пока отсутствует. Проект постановления внесли в Раду депутаты от разных парламентских фракций — из "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко", "Самопомичи", "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".

    Данилюк работает на этом посту с апреля 2016 года.

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