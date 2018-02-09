В Раде инициировали отставку Данилюка

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады инициируют отставку министра финансов Украины Александра Данилюка, соответствующий проект постановления обнародован в пятницу на сайте парламента.

"Проект постановления о признании работы Министерства финансов Украины неудовлетворительной и увольнении с занимаемой должности министра финансов Украины Данилюка А.А", — говорится в проекте постановления.

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Текст документа на сайте пока отсутствует. Проект постановления внесли в Раду депутаты от разных парламентских фракций — из "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко", "Самопомичи", "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".

Данилюк работает на этом посту с апреля 2016 года.