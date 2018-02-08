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    Куда пропали депутаты? Соцсети: венский бал, завтрак у Трампа, то, сё

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    Политический кризис: страна в тупике (99)

    (обновлено: )52990
    Верховная Рада полупустая... Из-за низкой явки депутатов для принятия решений не хватает необходимого количества голосов и досрочно закрывается заседание Рады. Зимние каникулы давно закончились, так куда же теперь подевались украинские парламентарии?
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    facebook.com/bogdanbortakov

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Да, каникулы — они… расслабляют. И не только школьников, но и украинских нардепов. В среду, 7 февраля, на всего-то второй рабочий день новой сессии Рады многие украинские парламентарии на работу не пришли. Из-за низкой явки депутатов спикер Андрей Парубий был вынужден закрыть утреннее заседание ВР — по результатам рейтингового голосования ни один из вопросов в повестке дня не набрал бы необходимого количества голосов.

    "Сегодня мы путем рейтингового голосования попытались найти законопроекты, которые могут иметь поддержку в зале. К сожалению, ни один из них поддержки не нашел, в связи с этим я закрою утреннее заседание Верховной Рады", - сказал Парубий. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу появилось тоже немало высказываний:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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